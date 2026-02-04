كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

15 شعبان
المقال التالي غوغل بتحديث فوري.. متصفح Chrome الذكي

لبنان

حزب الله يشيّع فقيد الجهاد والمقاومة الحاج محمد حسن خزعل في الهرمل
لبنان

حزب الله يشيّع فقيد الجهاد والمقاومة الحاج محمد حسن خزعل في الهرمل

2026-02-04 16:23
الهرمل تودّع الحاج محمد حسن خزعل في مراسم تشييع حزبية وشعبية
67

شيّع حزب الله وأهالي مدينة الهرمل فقيد الجهاد والمقاومة الحاج محمد حسن خزعل "أبو أمجد" بمراسم خاصة أقيمت في ملعب نادي التضامن، حمل خلالها ثلة من المجاهدين النعش الطاهر وساروا به على وقع عزف الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج)، لحن الحزن. كما أدت ثلة أخرى التحية وقسم الوفاء والبيعة، على وقع نشيد حزب الله.

حضر المراسم نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر، علماء دين، عوائل الشهداء، وحشد من الفعاليات والأهالي.

وألقى شكر كلمة أبان خلالها أن الفقيد خزعل كان "يحمل هم المجاهدين والمقاومين منذ انطلاقتهم"، معاهدا إياه على مواصلة الطريق مهما بلغت التضحيات.

وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر، ووري الفقيد في ثرى روضة الهرمل، إلى جانب من سبقه من إخوانه الشهداء.

 

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله البقاع
إقرأ المزيد
المزيد
نقابات العمال أدانت جرائم العدو: ما يجري هو حرب شاملة على الحياة والعمل 
نقابات العمال أدانت جرائم العدو: ما يجري هو حرب شاملة على الحياة والعمل 
لبنان منذ 21 دقيقة
فيّاض من أمام
فيّاض من أمام "الاسكوا": المقاومة خيار الشعب والضغط على لبنان لن يغيّر المعادلة
لبنان منذ 40 دقيقة
الشيخ يزبك معزيًا بالسيد عبد الكريم نصر الله: كُنت وستبقى أبًا للشهداء 
الشيخ يزبك معزيًا بالسيد عبد الكريم نصر الله: كُنت وستبقى أبًا للشهداء 
لبنان منذ 42 دقيقة
الرسول الأعظم أولى المستشفيات الصديقة للطفل
الرسول الأعظم أولى المستشفيات الصديقة للطفل
لبنان منذ 53 دقيقة
مقالات مرتبطة
حزب الله يقيم حفلًا تأبينيًا لوالد السيد نصر الله في الضاحية بحضور سياسي وشعبي
حزب الله يقيم حفلًا تأبينيًا لوالد السيد نصر الله في الضاحية بحضور سياسي وشعبي
خاص العهد منذ 18 دقيقة
فيّاض من أمام
فيّاض من أمام "الاسكوا": المقاومة خيار الشعب والضغط على لبنان لن يغيّر المعادلة
لبنان منذ 40 دقيقة
الشيخ يزبك معزيًا بالسيد عبد الكريم نصر الله: كُنت وستبقى أبًا للشهداء 
الشيخ يزبك معزيًا بالسيد عبد الكريم نصر الله: كُنت وستبقى أبًا للشهداء 
لبنان منذ 42 دقيقة
بالصور| حفل تأبيني لوالد سيد شهداء الأمة السيد عبد الكريم نصر الله
بالصور| حفل تأبيني لوالد سيد شهداء الأمة السيد عبد الكريم نصر الله
خاص العهد منذ 55 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة