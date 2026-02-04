شيّع حزب الله وأهالي مدينة الهرمل فقيد الجهاد والمقاومة الحاج محمد حسن خزعل "أبو أمجد" بمراسم خاصة أقيمت في ملعب نادي التضامن، حمل خلالها ثلة من المجاهدين النعش الطاهر وساروا به على وقع عزف الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج)، لحن الحزن. كما أدت ثلة أخرى التحية وقسم الوفاء والبيعة، على وقع نشيد حزب الله.

حضر المراسم نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر، علماء دين، عوائل الشهداء، وحشد من الفعاليات والأهالي.

وألقى شكر كلمة أبان خلالها أن الفقيد خزعل كان "يحمل هم المجاهدين والمقاومين منذ انطلاقتهم"، معاهدا إياه على مواصلة الطريق مهما بلغت التضحيات.

وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر، ووري الفقيد في ثرى روضة الهرمل، إلى جانب من سبقه من إخوانه الشهداء.

