ترأس وزير العمل الدكتور محمد حيدر بعد ظهر اليوم الأربعاء 04 شباط/فبراير 2026، الاجتماع الدوري الشهري للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.. وحضر الاجتماع ممثلون عن الوزارات المعنية بعمل الأطفال (الداخلية والبلديات، والشؤون الاجتماعية، والعدل، والتربية والتعليم العالي، والزراعة) بالإضافة إلى أصحاب العمل والعمال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية للاستخدام وأعضاء يمثلون المجتمع الأهلي في لبنان وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.

ودعا الوزير حيدر خلال الاجتماع إلى إعداد دراسات شاملة لمكافحة عمل الأطفال، بما يتماشى مع الواقع والخصوصية اللبنانية، وإلى أخذ بعين الاعتبار في أن تكون المشاريع المتعلّقة بعمل الأطفال شاملة كلّ المناطق اللبنانية وتضم كلّ قطاعات العمل".

وكانت اللجنة بحثت في آلية تطوير الخطة الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال. كما تمّ بحث الخطوات الرسمية لتفعيل اللجنة الاجتماعية الواردة في مرسوم تطبيق الزامية التعليم ومجانيته.

وفي السياق نفسه يشارك وزير العمل على رأس وفد من الوزارة الأسبوع المقبل في أعمال المؤتمر الدولي السادس والذي سيعقد في العاصمة المغربية والمتعلّق بالقضاء على كلّ اشكال عمل الأطفال.

من جهة ثانية استقبل الوزير حيدر في مكتبه اليوم مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان أنريكي بلانكو أرماس على رأس وفد، بحضور المدير العام للوزارة بالإنابة مارلين عطا الله. وجرى البحث موضوع الاندماج الاقتصادي وكيفية تنشيط سوق العمل في لبنان، وما يمكن أن يقدمه البنك الدولي من مساعدة لوزارة العمل في هذا الشأن.



