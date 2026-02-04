كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

15 شعبان
المقال التالي سلسلة فعاليات "شعبانية" في البقاع.. ثقافة وتربية وأناشيد بمناسبة ولادة الإمام المهدي

لبنان

وزير العمل يدعو إلى إعداد دراسات شاملة لمكافحة عمل الأطفال تراعي الخصوصية اللبنانية
لبنان

وزير العمل يدعو إلى إعداد دراسات شاملة لمكافحة عمل الأطفال تراعي الخصوصية اللبنانية

2026-02-04 16:29
52

ترأس وزير العمل الدكتور محمد حيدر بعد ظهر اليوم الأربعاء 04 شباط/فبراير 2026، الاجتماع الدوري الشهري للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.. وحضر الاجتماع ممثلون عن الوزارات المعنية بعمل الأطفال (الداخلية والبلديات، والشؤون الاجتماعية، والعدل، والتربية والتعليم العالي، والزراعة) بالإضافة إلى أصحاب العمل والعمال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية للاستخدام وأعضاء يمثلون المجتمع الأهلي في لبنان وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية. 

ودعا الوزير حيدر خلال الاجتماع إلى إعداد دراسات شاملة لمكافحة عمل الأطفال، بما يتماشى مع الواقع والخصوصية اللبنانية، وإلى أخذ بعين الاعتبار في أن تكون المشاريع المتعلّقة بعمل الأطفال شاملة كلّ المناطق اللبنانية وتضم كلّ قطاعات العمل".

وكانت اللجنة بحثت في آلية تطوير الخطة الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال. كما تمّ بحث الخطوات الرسمية لتفعيل اللجنة الاجتماعية الواردة في مرسوم تطبيق الزامية التعليم ومجانيته.

وفي السياق نفسه يشارك وزير العمل على رأس وفد من الوزارة الأسبوع المقبل في أعمال المؤتمر الدولي السادس والذي سيعقد في العاصمة المغربية والمتعلّق بالقضاء على كلّ اشكال عمل الأطفال.

من جهة ثانية استقبل الوزير حيدر في مكتبه اليوم مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان أنريكي بلانكو أرماس على رأس وفد، بحضور المدير العام للوزارة بالإنابة مارلين عطا الله. وجرى البحث موضوع الاندماج الاقتصادي وكيفية تنشيط سوق العمل في لبنان، وما يمكن أن يقدمه البنك الدولي من مساعدة لوزارة العمل في هذا الشأن.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان وزارة العمل وزير العمل محمد حيدر
إقرأ المزيد
المزيد
نقابات العمال أدانت جرائم العدو: ما يجري هو حرب شاملة على الحياة والعمل 
نقابات العمال أدانت جرائم العدو: ما يجري هو حرب شاملة على الحياة والعمل 
لبنان منذ 21 دقيقة
فيّاض من أمام
فيّاض من أمام "الاسكوا": المقاومة خيار الشعب والضغط على لبنان لن يغيّر المعادلة
لبنان منذ 40 دقيقة
الشيخ يزبك معزيًا بالسيد عبد الكريم نصر الله: كُنت وستبقى أبًا للشهداء 
الشيخ يزبك معزيًا بالسيد عبد الكريم نصر الله: كُنت وستبقى أبًا للشهداء 
لبنان منذ 42 دقيقة
الرسول الأعظم أولى المستشفيات الصديقة للطفل
الرسول الأعظم أولى المستشفيات الصديقة للطفل
لبنان منذ 54 دقيقة
مقالات مرتبطة
نقابات العمال أدانت جرائم العدو: ما يجري هو حرب شاملة على الحياة والعمل 
نقابات العمال أدانت جرائم العدو: ما يجري هو حرب شاملة على الحياة والعمل 
لبنان منذ 21 دقيقة
بالصور| التجمع الجماهيري أمام مبنى الإسكوا في بيروت تنديدًا بالعدوان الصهيوني
بالصور| التجمع الجماهيري أمام مبنى الإسكوا في بيروت تنديدًا بالعدوان الصهيوني
خاص العهد منذ 41 دقيقة
الشيخ يزبك معزيًا بالسيد عبد الكريم نصر الله: كُنت وستبقى أبًا للشهداء 
الشيخ يزبك معزيًا بالسيد عبد الكريم نصر الله: كُنت وستبقى أبًا للشهداء 
لبنان منذ 42 دقيقة
الرسول الأعظم أولى المستشفيات الصديقة للطفل
الرسول الأعظم أولى المستشفيات الصديقة للطفل
لبنان منذ 54 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة