في أجواء شهر شعبان المبارك واحتفاءً بالولادات الشعبانية، ولا سيما ذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف)، شهدت عدد من المناطق البقاعية سلسلة أنشطة ثقافية وتربوية وإنشادية نظّمتها التعبئة التربوية وهيئات محلية، بمشاركة طلابية وشعبية واسعة.

وفي هذا الإطار، نظّمت التعبئة التربوية في القطاع الأول - بلدة بيت شاما بالتعاون مع معاهد الآفاق لقاءً ثقافيًا وسياسيًا في معهد الآفاق - فرع بيت شاما، بحضور مسؤول ملف الجامعات في التعبئة التربوية في البقاع الأستاذ خليل رعد، حيث تناول اللقاء فضائل شهر شعبان وسيرة الأقمار الشعبانية وأثر أخلاقهم في بناء الشخصية التربوية وتحمل المسؤولية وصولًا إلى النجاح والتفوق.

كما تطرق اللقاء إلى تطوّرات الوضع السياسي، محذرًا من الأطماع الأميركية و"الإسرائيلية" في السيطرة على مقدرات الشعوب وثرواتها، ومؤكدًا ضرورة تمسك الأجيال الصاعدة بخيار المقاومة وعدم الاستسلام للمشاريع العدوانية.

وفي سياق إحياء المناسبة المهدوية، نظّمت التعبئة التربوية في القطاع الأول نشاطًا تربويًا في مدرسة "النيو غلوبال سكول" - حوش الرافقة، تضمن ورشة توعوية قدّمها الشيخ زين الدين زين الدين حول دور الأمة في التمهيد لظهور الإمام المهدي (عج) وأهمية الانتظار الإيجابي، تخللتها فقرة تفاعلية وأسئلة وتوزيع جوائز.

كما أقامت هيئة الراية في بلدة وادي الصفا احتفالًا على دوار الراية، تخللته أناشيد من وحي المناسبة، وتوزيع الحلوى على المارة، إلى جانب مسابقة للحضور وزُوّدت خلالها الهدايا، وألقى سماحة الشيخ نبيل أمهز كلمة بالمناسبة، قبل أن تُرفع راية الإمام في ختام النشاط.

وفي بلدة حام، أقام حزب الله حفلًا إنشاديًا بهذه المناسبة بحضور رئيس بلدية حام وأعضاء المجلس البلدي وفعاليات اجتماعية واختيارية، إضافة إلى حشد من الأهالي وعناصر من كشافة الإمام المهدي (عج). واستُهل الحفل بتلاوة قرآنية للسيد أحمد كريش، تلتها كلمة ثقافية لفضيلة الشيخ هادي بلوط، وفقرة إنشادية مهدوية قدّمها المنشد السيد علي عباس، واختُتم الحفل بتوزيع الحلوى والضيافة على المشاركين.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار تعزيز الوعي الثقافي والديني وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية في المجتمع، خصوصًا في صفوف الشباب والطلاب، ضمن أجواء الولادة المباركة لصاحب العصر والزمان (عج).

