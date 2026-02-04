ألقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فيّاض كلمة في التجمع الجماهيري أمام مبنى الاسكوا، تنديدًا بالعدوان ودعمًا للمقاومة.

وأكد فيّاض أنّ "العدو إذا ظنّ أنه بإمعانه في قتل شعبنا كلّ يوم وتدمير القرى والمنازل يدفع شعبنا للتراجع عن خيار المقاومة فهو واهم ومخطئ، وستتهاوى هذه الرهانات والحسابات".

وأضاف أنّ "السلطة اللبنانية لم تُطلق الأسرى، ولا حرّرت الأرض، ولا أعادت السكان إلى القرى الحدودية".

وشدّد على أنّ "الموقف الوطني لا يدار بالتراجع وبالرسم مسار انحداري والرضوخ إلى مطالب العدو".

وقال إنّهم يريدون "لدولتنا أن تكون قادرة وسيدة وقوية وفاعلة ومؤثرة في سياساتها التفاوضية"، داعيًا إلى "التفاهم مع المقاومة والتكامل معها، والتمسك بالأوراق القوية التي يملكها الشعب اللبناني".

وأشار فيّاض إلى أنّهم يريدون "انسحاب العدوّ من أرضنا، وإطلاق أسرانا، وعودة أهالي القرى الأمامية إلى قراهم، وممارسة حقنا في هذه المرحلة والدفاع عن أمننا واستقرارنا"، مؤكدًا ضرورة أن يكون "الموقف التفاوضي فاعلًا ومؤثرًا في تحقيق الأهداف الوطنية".

ولفت إلى أنّ "الجيش اللبناني هو جيشنا الوطني الذي يقف إلى جانب شعبه"، مبرزًا التمسك بـ"الوحدة الوطنية التي تعتبر الركيزة الأساسية في مواجهة الضغوط الخارجية"، وبـ"أولوية الاستقرار".

وختم فيّاض بالقول إنّ "هذا الوطن هو وطننا وهذه الأرض هي أرضنا ولن نتنازل عنها".

