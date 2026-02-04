بلغ نادي آرسنال نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، مساء الثلاثاء 3 شباط/فبراير 2026، عقب تجديد فوزه على ضيفه تشيلسي في ديربي لندن بنتيجة 1-0 على ملعب الإمارات، بعدما كان تغلّب عليه بنتيجة 3-2 في ستامفورد بريدج.

وسيلعب فريق "المدفعجية" المباراة النهائية على ملعب ويمبلي للمرة التاسعة في تاريخه، حيث سيواجه الفائز من مواجهة الإياب بين نيوكاسل وضيفه مانشستر سيتي الأربعاء، بعد فوز الأخير بنتيجة 2-0 ذهابًا في نيوكاسل.

وعلى ملعب الإمارات، تمكّن آرسنال من الحفاظ على نظافة شباكه بتشكيلة شبه أساسية، مع الاستعانة بالحارس البديل الإسباني كيبا أريزابالاغا، حارس تشيلسي السابق، الذي اعتمد عليه مواطنه المدرب الإسباني ميكل أرتيتا في هذه المسابقة.

ولم يواجه كيبا هجومًا قويًا من لاعبي فريقه السابق، حيث قضى سبع سنوات قبل انتقاله إلى شمال لندن، في ظل الاعتماد على خط الدفاع الأساسي الذي نجح بالخروج بشباك نظيفة للمباراة الثالثة في آخر ست مباريات.

وبعد أن دفع تشيلسي بثقله الهجومي في الدقائق الأخيرة، استفاد البديل الألماني كاي هافيرتز من هجمة مرتدة لإنهاء الأمور وتسجيل هدف قاتل، حين وضعه ديكلان رايس في مواجهة مباشرة مع الحارس الإسباني المتقدّم روبرت سانشيز، فتخطّاه ووضع الكرة في مرماه (90+7).

كما أن تشيلسي بدوره دخل المباراة بتشكيلة شبه أساسية أيضًا، لكنه خرج بخسارة للمرة الأولى بعد خمسة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، كما لم يتمكّن من الفوز على آرسنال للمباراة العاشرة تواليًا في مختلف المسابقات.

وتتواصل الأخبار السعيدة بالنسبة إلى آرسنال، الذي كان ابتعد في صدارة الترتيب مجددًا عن ملاحقه مانشستر سيتي المتعثّر في آخر مباراة بست نقاط، كما بلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا متصدّرًا دور المجموعة الموحّدة بالعلامة الكاملة (ثمانية انتصارات في ثماني مباريات).

