حزب الله يقيم حفلًا تأبينيًا لوالد السيد نصر الله في الضاحية بحضور سياسي وشعبي

2026-02-04 17:15
44

بمناسبة مرور ثلاثة أيام على وفاة الوالد الفاضل السيد عبد الكريم نصر الله، والد سيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى سماحة السيد حسن نصر الله، أقام حزب الله حفلًا تأبينيًا في مجمع الإمام المجتبى عليه السلام في الضاحية الجنوبية لبيروت، حضره شخصيات سياسية وحزبية ودبلوماسية وعلمائية ودينية واجتماعية، ونواب سابقون وحاليون، وممثلون عن الفصائل الفلسطينية في لبنان.

واستُهل الاحتفال بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، التي تناولت سيرة ومسيرة الراحل الكبير وذريته الصالحة، مشيرًا إلى أنه أنجب شخصية فريدة مميزة هي السيد حسن نصر الله.

وفي حديث لموقع "العهد" الإخباري، تحدث أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، العميد مصطفى حمدان، عن الراحل السيد عبد الكريم نصر الله، مؤكّدًا "السلام والرحمة على روح والد سيد شهداء الأمة".

وأضاف أن "في هذه الأيام التي نعيش صعوبتها، علمنا كلمة واحدة وهي هيهات منا الذلة، واليوم ما علينا سوى الصمود والمقاومة في مواجهة كلّ المؤامرات التي تحاك ضدّ الوطن والأمة".

كما تحدث عدد من رجال الدين الفلسطينيين الذين حضروا لتقديم واجب العزاء، مؤكدين أنّ الواجب الديني والأخلاقي والإنساني والقومي يقتضي أن يكونوا في عزاء والد سيد شهداء الأمة، الذي قدم نفسه في سبيل القضية الفلسطينية وقضى شهيدًا كبيرًا على طريق القدس. وشددوا على أن المقاومة ستبقى خيار الأحرار في هذه الأمة، لا سيما وأنّ الأعداء يكيدون الشر لمنطقتنا وشعوبها.

