كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

15 شعبان
المقال التالي احتفالية "الوعد الإلهي".. إحياء لذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) في مرقد الشهيد الهاشمي

رياضة

برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
رياضة

برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

2026-02-04 17:20
19

بلغ نادي برشلونة، مساء الثلاثاء 3 شباط/فبراير 2026، نصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد أن أقصى مضيفه ألباسيتي من الدرجة الثانية، الذي سبق له أن هزم نادي ريال مدريد في البطولة.

وتقدّم برشلونة بهدف نجمه لامين يامال في الشوط الأول، بعدما تلقّى الكرة من الهولندي فرينكي دي يونغ (39)، قبل أن يضاعف النتيجة في الشوط الثاني عبر المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو، عقب تمريرة من الإنجليزي ماركوس راشفورد (56).

وقلّص ألباسيتي الفارق قبل صافرة النهاية برأسية خافي مورينو (87)، وكاد أن يفرض التمديد لولا إنقاذ جيرارد مارتين للكرة من على خط المرمى في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وزجّ الألماني هانزي فليك، مدرب النادي الكتالوني متصدّر الدوري، بتشكيلة مدجّجة بالنجوم، غاب عنها البرازيلي رافينيا للإصابة، وذلك خوفًا من تكرار ألباسيتي إنجازه في الدور السابق عندما أطاح بريال مدريد بفوزه عليه 3-2 في ثمن النهائي، في بداية مباريات مدرب النادي الملكي الجديد ألفارو أربيلوا، بعد رحيل شابي ألونسو.

وتُستكمل مباريات الدور ربع النهائي الأربعاء، فيلعب فالنسيا مع أتلتيك بلباو، وألافيس مع ريال سوسييداد، على أن تُختتم الخميس بلقاء ريال بيتيس مع أتلتيكو مدريد.

الكلمات المفتاحية
اسبانيا كرة القدم برشلونة
إقرأ المزيد
المزيد
برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
رياضة منذ 17 دقيقة
آرسنال يحسم ديربي لندن ويبلغ نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية
آرسنال يحسم ديربي لندن ويبلغ نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية
رياضة منذ 23 دقيقة
أندية البريميرليغ تنفق 400 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الشتوية
أندية البريميرليغ تنفق 400 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الشتوية
رياضة منذ 22 ساعة
الثلاثي الأسطوري يسيطر على قائمة الأعلى أجرًا منذ 2004
الثلاثي الأسطوري يسيطر على قائمة الأعلى أجرًا منذ 2004
رياضة منذ يوم
مقالات مرتبطة
برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
رياضة منذ 17 دقيقة
آرسنال يحسم ديربي لندن ويبلغ نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية
آرسنال يحسم ديربي لندن ويبلغ نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية
رياضة منذ 23 دقيقة
أندية البريميرليغ تنفق 400 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الشتوية
أندية البريميرليغ تنفق 400 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الشتوية
رياضة منذ 22 ساعة
الثلاثي الأسطوري يسيطر على قائمة الأعلى أجرًا منذ 2004
الثلاثي الأسطوري يسيطر على قائمة الأعلى أجرًا منذ 2004
رياضة منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة