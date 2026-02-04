بلغ نادي برشلونة، مساء الثلاثاء 3 شباط/فبراير 2026، نصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد أن أقصى مضيفه ألباسيتي من الدرجة الثانية، الذي سبق له أن هزم نادي ريال مدريد في البطولة.

وتقدّم برشلونة بهدف نجمه لامين يامال في الشوط الأول، بعدما تلقّى الكرة من الهولندي فرينكي دي يونغ (39)، قبل أن يضاعف النتيجة في الشوط الثاني عبر المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو، عقب تمريرة من الإنجليزي ماركوس راشفورد (56).

وقلّص ألباسيتي الفارق قبل صافرة النهاية برأسية خافي مورينو (87)، وكاد أن يفرض التمديد لولا إنقاذ جيرارد مارتين للكرة من على خط المرمى في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وزجّ الألماني هانزي فليك، مدرب النادي الكتالوني متصدّر الدوري، بتشكيلة مدجّجة بالنجوم، غاب عنها البرازيلي رافينيا للإصابة، وذلك خوفًا من تكرار ألباسيتي إنجازه في الدور السابق عندما أطاح بريال مدريد بفوزه عليه 3-2 في ثمن النهائي، في بداية مباريات مدرب النادي الملكي الجديد ألفارو أربيلوا، بعد رحيل شابي ألونسو.

وتُستكمل مباريات الدور ربع النهائي الأربعاء، فيلعب فالنسيا مع أتلتيك بلباو، وألافيس مع ريال سوسييداد، على أن تُختتم الخميس بلقاء ريال بيتيس مع أتلتيكو مدريد.

