موقع العهد الاخباري

15 شعبان
المقال التالي الحرس الثوري: تعريض أمن إيران للخطر يعني عدم وجود نقطة آمنة لأميركا و"إسرائيل"

خاص العهد

خاص العهد

احتفالية "الوعد الإلهي".. إحياء لذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) في مرقد الشهيد الهاشمي

2026-02-04 17:21
30
هاشم رضا - مصور
12 مقالاً

صحافي لبناني

مصوّر ومعدّ لتقارير فيديو

في أجواء الولادة المباركة لحضرة بقية الله الأعظم الإمام المهدي (عج)، أُقيمت احتفالية «الوعد الإلهي» إحياءً لهذه المناسبة العطرة، بمشاركة فعاليات دينية وثقافية هادفة.

وتتضمنت الاحتفالية كلمة مهدوية سلّطت الضوء على مفاهيم الانتظار الواعي والمسؤول، إلى جانب فقرة «ترانيم الانتظار» التي قدمتها فرقة الرضوان، في أجواء إيمانية تعبّر عن التمسك بنهج أهل البيت (ع).

الكلمات المفتاحية
السيد هاشم صفي الدين كشافة الامام المهدي (عج) الإمام المهدي السيد الهاشمي
