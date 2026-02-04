Your browser does not support the video tag.

في أجواء الولادة المباركة لحضرة بقية الله الأعظم الإمام المهدي (عج)، أُقيمت احتفالية «الوعد الإلهي» إحياءً لهذه المناسبة العطرة، بمشاركة فعاليات دينية وثقافية هادفة.

وتتضمنت الاحتفالية كلمة مهدوية سلّطت الضوء على مفاهيم الانتظار الواعي والمسؤول، إلى جانب فقرة «ترانيم الانتظار» التي قدمتها فرقة الرضوان، في أجواء إيمانية تعبّر عن التمسك بنهج أهل البيت (ع).

