حذّر نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في حرس الثورة الإسلامية في إيران، العميد كيومرث حيدري، من أن "أي تعرّض للأراضي الإيرانية سيواجه برد قاس وحاسم"، مؤكدًا أن "أمن المنطقة لا معنى له من دون أمن إيران".

وقال العميد حيدري في تصريحات له اليوم الأربعاء 04 شباط/فبراير 2026: "إن تعريض أمن إيران للخطر يعني عدم وجود أي نقطة آمنة لأميركا والكيان "الإسرائيلي" وحلفائهما في المنطقة".

ووصف العميد حيدري انتشار المعدات والأساطيل العسكرية الأميركية في مياه الخليج بأنه "خطأ في الحسابات" الأميركية، محذرًا من أن "الاستمرار في هذا المسار سيقود إلى هزيمة الأميركيين واضطرارهم لمغادرة المنطقة".

بدوره، أكد القائد العام لقوات الأمن الداخلي الإيراني، العميد أحمد رضا رادان، أن حرس الحدود اليوم في ذروة قوته وجاهزيته، محذرًا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من ارتكاب أي خطأ في حساباتهما.

وخلال مراسم تكريم قائد حرس الحدود في الشرطة، مع إحياء ذكرى شهداء الثورة الإسلامية، والدفاع المقدس، وشهداء الحرب الصهيونية والفتنة الأخيرة، أشار رادان إلى أن "النظام الإيراني يعتمد على عناصر يضحون بحياتهم لحمايته، ما أسهم في إحباط محاولات الأعداء خلال الفتن الأخيرة".

وشدّد على استمرار ملاحقة العناصر التابعة للعدو داخل إيران، مؤكدًا أن قوات إنفاذ القانون والحرس الثوري وكتائب حرس الإمام الحسين (ع) "لن تسمح بالمساس بأمن الشعب".

وأكد رادان على تعزيز التعاون مع الدول المجاورة، والشراكة مع سكان المناطق الحدودية، وتنسيق الجهود مع المؤسسات العسكرية والحكومية، بما في ذلك وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، ومجلس الشورى الإسلامي.

وفي سياق تعزيز الجهوزية الحربية زار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء السيد عبد الرحيم موسوي وقائد قوة الجو- فضائية في الحرس الثوري، العميد السيد مجيد موسوي وحدات الصواريخ الاستراتيجية.

وخلال هذه الزيارة، قام اللواء موسوي بتقييم آخر المستجدات والجاهزية القتالية لوحدات الصواريخ التابعة للقوات الجو-فضائية للحرس الثوري الإسلامي.

