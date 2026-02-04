تحوّل المؤتمر الصحفي الأخير لمدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، مساء أمس الثلاثاء 3 شباط/فبراير 2026، إلى منصة إنسانية صدمت الأوساط الرياضية بجرأتها، مؤكّدًا أنّه لن يقف صامتًا أمام معاناة الأبرياء، وذلك بعد سلسلة مواقف سابقة لغوارديولا دعمًا لفلسطين.

وجاءت تصريحات غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مباراة إياب الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية بين مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، وذلك بعد خمسة أيام من إعرابه عن دعمه للأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلّة خلال مشاركته في حفل خيري في مدينة برشلونة.

وصرّح المدرب الإسباني للصحفيين في مانشستر: "لم يسبق في تاريخ البشرية أن كانت المعلومات أمام أعيننا بهذا الوضوح".

وشدد على أنّ "الإبادة الجماعية في فلسطين، وما حدث في أوكرانيا، وفي روسيا، وفي كل أنحاء العالم، في السودان وفي كل مكان. ما الذي يحدث أمامنا؟ هل تريدون أن تروا ذلك؟ هذه مشكلاتنا كبشر. هل هناك من يشاهد هذه الصور ولا يتأثّر؟ قتل آلاف الأبرياء يؤلمني، ورغبة البعض في إلحاق الأذى بالآخرين تؤلمني".

وتابع غوارديولا: "انظروا إلى ما حدث في الولايات المتحدة، قُتلت رينيه جود وأليكس بريتي. أخبروني كيف يمكنكم الدفاع عن ذلك". وكان مقتل مواطنين أميركيين برصاص عناصر من إدارة الهجرة والجمارك قد أثار احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة.

وأضاف: "عندما أرى الصور، أشعر بالأسف لأنها مؤلمة. ولهذا، في كل موقف يمكنني أن أساعد فيه بالتحدّث من أجل مجتمع أفضل، سأحاول وسأكون حاضرًا دائمًا. هذا من أجل أطفالي وعائلتي ومن أجلكم".

وختم غوارديولا بالقول: "لا يوجد مجتمع مثالي، ولا مكان مثالي، وأنا لست مثاليًا. علينا أن نعمل لنكون أفضل".

ويُذكر أنّ غوارديولا حضر الحفل الثقافي لدعم فلسطين، الذي أُقيم في مدينة برشلونة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، تحت عنوان "Act x Palestine"، مرتديًا الكوفية الفلسطينية، واستهلّ كلمته بتحيّة عربية قائلًا: "السلام عليكم"، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية وعلى منصّات التواصل الاجتماعي.

وقال غوارديولا حينها: "نحن هنا أمام العالم لنثبت بوضوح وقوفنا إلى جانب فلسطين، وجميع القضايا الإنسانية العادلة. هذا بيان من أجل فلسطين، ومن أجل الإنسانية".

الكلمات المفتاحية