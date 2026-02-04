كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

15 شعبان
المقال التالي عن الوجه الاقتصادي للصراع: شركاء إيران في مرمى التهديد

رياضة

إيرانية تنضم رسميًّا إلى اللجنة الأولمبية الدولية
رياضة

إيرانية تنضم رسميًّا إلى اللجنة الأولمبية الدولية

2026-02-04 18:01
65

في خطوة لافتة على صعيد الحضور الإيراني في المؤسسات الرياضية الدولية، جرى اختيار الإيرانية "ثريا آقائي" رسميًا عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية (IOC).

وخلال انعقاد الدورة الخامسة والأربعين بعد المئة للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية (IOC)، التي استضافتها مدينة ميلانو الإيطالية، جرى انتخاب الإيرانية "ثريا آقائي" رسميًا عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية، بعد حصولها على 95 صوتًا من أصل 100 صوتٍ مشارك في عملية الاقتراع.

وتُعدّ ثريا آقائي، التي جاء ترشيحها لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية باقتراح ودعم رئيسة هذه اللجنة "كريستي كوفنتري"، واحدةً من أبرز الرياضيات الإيرانيات، إذ تُصنَّف ضمن لاعبات رياضة الريشة الطائرة ومن الشخصيات الرياضية المخضرمة والمعروفة بحسن السيرة والانضباط الأخلاقي.
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران ايطاليا الرياضة أولمبياد
إقرأ المزيد
المزيد
إيرانية تنضم رسميًّا إلى اللجنة الأولمبية الدولية
إيرانية تنضم رسميًّا إلى اللجنة الأولمبية الدولية
رياضة منذ ساعتين
غوارديولا يُجدد دعمه لفلسطين: لن أقف صامتًا أمام معاناة الأبرياء
غوارديولا يُجدد دعمه لفلسطين: لن أقف صامتًا أمام معاناة الأبرياء
رياضة منذ 3 ساعات
برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
رياضة منذ 3 ساعات
آرسنال يحسم ديربي لندن ويبلغ نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية
آرسنال يحسم ديربي لندن ويبلغ نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية
رياضة منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
عراقجي وبن فرحان يبحثان التطورات الإقليمية في اتصال هاتفي ويؤكدان أهمية الاستقرار
عراقجي وبن فرحان يبحثان التطورات الإقليمية في اتصال هاتفي ويؤكدان أهمية الاستقرار
عربي ودولي منذ ساعتين
عن الوجه الاقتصادي للصراع: شركاء إيران في مرمى التهديد
عن الوجه الاقتصادي للصراع: شركاء إيران في مرمى التهديد
مقالات مختارة منذ ساعتين
إيرانية تنضم رسميًّا إلى اللجنة الأولمبية الدولية
إيرانية تنضم رسميًّا إلى اللجنة الأولمبية الدولية
رياضة منذ ساعتين
الحرس الثوري: تعريض أمن إيران للخطر يعني عدم وجود نقطة آمنة لأميركا و
الحرس الثوري: تعريض أمن إيران للخطر يعني عدم وجود نقطة آمنة لأميركا و"إسرائيل"
إيران منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة