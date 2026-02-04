في خطوة لافتة على صعيد الحضور الإيراني في المؤسسات الرياضية الدولية، جرى اختيار الإيرانية "ثريا آقائي" رسميًا عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية (IOC).

وخلال انعقاد الدورة الخامسة والأربعين بعد المئة للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية (IOC)، التي استضافتها مدينة ميلانو الإيطالية، جرى انتخاب الإيرانية "ثريا آقائي" رسميًا عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية، بعد حصولها على 95 صوتًا من أصل 100 صوتٍ مشارك في عملية الاقتراع.

وتُعدّ ثريا آقائي، التي جاء ترشيحها لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية باقتراح ودعم رئيسة هذه اللجنة "كريستي كوفنتري"، واحدةً من أبرز الرياضيات الإيرانيات، إذ تُصنَّف ضمن لاعبات رياضة الريشة الطائرة ومن الشخصيات الرياضية المخضرمة والمعروفة بحسن السيرة والانضباط الأخلاقي.



