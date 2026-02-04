كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عراقجي وبن فرحان يبحثان التطورات الإقليمية في اتصال هاتفي ويؤكدان أهمية الاستقرار
عراقجي وبن فرحان يبحثان التطورات الإقليمية في اتصال هاتفي ويؤكدان أهمية الاستقرار

2026-02-04 18:38
اتّصال هاتفي بين وزيرا خارجية إيران والسعودية يبحث التطورات الإقليمية ويؤكد دعم الحلول السياسية ومواصلة التنسيق للحفاظ على الاستقرار
66

أجرى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، اليوم الأربعاء (4 شباط/ فبراير 2026)، اتّصالًا هاتفيًا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، جرى خلاله بحث التطورات الإقليمية.

وخلال الاتّصال، أكّد بن فرحان على نهج الرياض الداعم لاستقرار المنطقة، مؤكدًا دعم بلاده لأي حلول سياسية ودبلوماسية تسهم في تسوية التحديات القائمة.

كما أضافت الخارجية الإيرانية في بيانها، أنّ الجانبان أكدا "ضرورة مواصلة المشاورات الوثيقة، بما يساهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وتأمين مصالح دولها".

السعودية الجمهورية الاسلامية في إيران فيصل بن فرحان عباس عراقجي
