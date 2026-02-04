أجرى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، اليوم الأربعاء (4 شباط/ فبراير 2026)، اتّصالًا هاتفيًا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، جرى خلاله بحث التطورات الإقليمية.

وخلال الاتّصال، أكّد بن فرحان على نهج الرياض الداعم لاستقرار المنطقة، مؤكدًا دعم بلاده لأي حلول سياسية ودبلوماسية تسهم في تسوية التحديات القائمة.

كما أضافت الخارجية الإيرانية في بيانها، أنّ الجانبان أكدا "ضرورة مواصلة المشاورات الوثيقة، بما يساهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وتأمين مصالح دولها".

الكلمات المفتاحية