أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء اليوم الأربعاء 04 شباط/فبراير 2026، في قصر بعبدا أن اللبنانيين معنيون بالحفاظ على مناخ الوحدة والتماسك فيما بينهم.

وفي تصريح للصحافيين بعد اللقاء الذي ضم أيضًا الدكتور أحمد مهنا والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد اندريه رحال قال النائب رعد: "عندما تكون السيادة الوطنية في غرفة العناية الفائقة، علينا جميعًا أن نتعاطى بمسؤولية في مواجهة مخاطر الاحتلال والوصايات. ولكل من موقعه الحق في التعبير عن وجهة نظره وموقفه، وأقوَم المواقف هو ما يجمع، وأرجح التفاعلات هو ما ينطوي على الواقعية والإيجابية والنصيحة. اللبنانيون اليوم معنيون أولًا وقبل كلّ شيء بالحفاظ على مناخ الوحدة والتماسك فيما بينهم لا سيما إزاء ضرورة إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة بعيدًا عن المزايدات والمناكفات".

أضاف: "مطلوبٌ منا جميعًا أن نعالج أوضاعنا بالتصويب والتعاون وحسن التنسيق، وإننا من موقعنا في حزب الله والمقاومة الإسلامية نؤكد من قصر بعبدا وبعد لقائنا الصريح والمسؤول مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أننا حريصون على التفاهم والتعاون لما فيه تحقيق أهداف اللبنانيين جميعًا بدءًا من إنهاء الاحتلال وإطلاق الأسرى وتعزيز الاستقرار وعودة أهلنا إلى بيوتهم وقراهم وإطلاق ورشة الاعمار وتولي الدولة مسؤولية حماية السيادة، ومساندتها عند الاقتضاء، ورفض كلّ اشكال التدخل والوصاية".

وتابع النائب رعد: "عرضنا خلال اللقاء لتفاصيل موقفنا واستعداداتنا، متمنين لشعبنا ولفخامة الرئيس ولعهده الرئاسي التوفيق لتحقيق الأهداف التي أشرنا إليها".

وأوضح النائب رعد قائلًا: "لقد استمعنا أيضًا إلى ما لدى الرئيس عون من تصورات ولأن الواقع يقتضي منا معًا الكثير من المتابعة والدقة في المقاربات، اتفقنا على مواصلة التلاقي والتشاور لتحقيق الأهداف والاولويات والتوافق على المنهجية الموصلة إلى ذلك بأسرع وقت وأقل كلفة وبالأسلوب الأضمن لحفظ السيادة والكرامة الوطنية معًا".

وختم النائب رعد: "أكثر من "هيك هلّق، ما بيسوى نكتر حكي"، فيعطيكم العافية وإلى اللقاء وشكرًا لكم".

