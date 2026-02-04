أفاد نائب محلي لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء (4 شباط/ فبراير 2026)، بمقتل ما لا يقل عن 170 شخصًا في هجوم شنه مسلحون على قرية نائية في ولاية كوارا بوسط نيجيريا، بينما تواصل السلطات والجيش تمشيط الأدغال المجاورة بحثًا عن ناجين.

ويُعدّ هذا الهجوم الأكثر دموية هذا العام في المنطقة المتاخمة لولاية النيجر، وهي منطقة باتت هدفًا متزايدًا للمسلحين الذين يغيرون على القرى ويختطفون السكان وينهبون الماشية.

وأبلغ سكان محليون وكالة "رويترز" أن المسلحين طالبوا السكان المحليين بالتخلي عن ولائهم للدولة النيجيرية، وعندما تصدّى القرويون لهم، فتح المسلحون النار، أمس الثلاثاء.

بدورها، قالت المتحدثة باسم شرطة كوارا، أدتون إيجيري - أديم، إنه تم حشد الشرطة والجيش إلى المنطقة للقيام بعملية بحث وإنقاذ، لكنّها امتنعت عن تقديم تفاصيل عن الخسائر.

يذكر أن نيجيريا تتعرض لضغوط من أجل استعادة الأمن منذ أن اتّهمها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، العام الماضي، بالتقصير في حماية المسيحيين بعد هجمات عديدة وعمليات اختطاف جماعية. كما شنت القوات الأميركية غارات على ما وصفتها "أهدافًا إرهابية" في (25 كانون الأول/ديسمبر). في حين تؤكد السلطات النيجيرية تعاونها مع واشنطن لتحسين الوضع الأمني، وتنفي وجود أي اضطهاد ممنهج للمسيحيين.

