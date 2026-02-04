أعلن محافظ كربلاء المقدسة، نصيف الخطابي، أن أكثر من ستة ملايين زائر شاركوا في مراسم زيارة النصف من شعبان، والتي تُعتبر من المناسبات الدينية الهامة بالنسبة للمسلمين، مؤكدًا نجاح خطة الزيارة لهذه السنة.

وأشار الخطابي في خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء 04 شباط/فبراير 2026، إلى أن "الإجراءات الأمنية والخدمية المنفذة خلال الزيارة لم تشهد أي خروقات، مما يعكس التنظيم العالي والجهود المبذولة لضمان سلامة الزائرين، والتعاون والتنسيق الجيد بين المؤسسات المختلفة". شاكرًا جميع الأجهزة والجهات التي ساهمت في إنجاح هذه الزيارة.

وتُعتبر زيارة النصف من شعبان مناسبة دينية بارزة للمسلمين، وتهدف إلى تعزيز الروابط الروحية والاجتماعية بين الزوار. وتواصل كربلاء، المعروفة بمكانتها الدينية، جذب الزوار من كافة أنحاء العراق وخارجه خلال هذه المناسبات.

بدورها أعلنت اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية في كربلاء، اليوم الأربعاء، عن نجاح خطة الزيارة الشعبانية.

وذكرت اللجنة في بيان، أن "الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة النصف من شعبان المباركة، شهدت نجاحًا متميّزًا بمشاركة ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه، والذين أدّوا مراسم الزيارة في أجواء آمنة ومستقرة، وبانسيابية عالية في الحركة، بما عكس المستوى المتقدم للجاهزية الأمنية والتنظيمية وحسن الإدارة الميدانية لهذا الحدث المليوني الكبير".

وأضافت أن "هذا النجاح جاء بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، وبإشراف ميداني مباشر من وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، وبجهود استثنائية وتنسيق عالٍ بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بجميع تشكيلاتها، وهيئة الحشد الشعبي، والأجهزة الأمنية والاستخبارية، وبالتكامل مع العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، والإدارة المدنية في محافظة كربلاء المقدسة، وبمساندة اللجنة الخدمية العليا وأصحاب المواكب والهيئات الحسينية، وبالدور الوطني المسؤول الذي اضطلعت به وسائل الإعلام الوطنية".

وتقدمت اللجنة بـ"الشكر لكل المسميات أعلاه لما قامت به من دور استثنائي فضلًا عن جميع الجهات الساندة التي عملت بروح الفريق الواحد وعلى مدار الساعة في تأمين الزائرين، وحماية الطرق والمحاور، وصون المراقد المقدسة، وتقديم أفضل الخدمات بما ينسجم مع قدسية المناسبة وحجم التحديات المرافقة لها"، متقدمة بالشكر أيضًا إلى "أبناء الشعب العراقي كافة، وإلى أهالي محافظة كربلاء المقدسة على وجه الخصوص، لما أظهروه من تعاونٍ كبير، وانضباطٍ عالٍ، ووعيٍ وطنيٍ مسؤول، كان له الدور الأبرز في إنجاح هذه الزيارة المليونية وتحقيق أهدافها الأمنية والخدمية".

وبينت أن "هذا الإنجاز الوطني يُجسّد صورة العراق الآمن والمستقر، ويؤكد قدرة مؤسسات الدولة على إدارة أكبر التجمعات البشرية، وحماية الشعائر الدينية، وترسيخ قيم التكاتف والوحدة بين الشعب وقواته الأمنية، بروح المسؤولية والانتماء الوطني"، مؤكدة "استمرارها في تطوير خططها الأمنية والخدمية، واستثمار الخبرات المتراكمة والدروس المستخلصة، بما يضمن أعلى مستويات الأمن والخدمة للزائرين في جميع المناسبات الدينية والوطنية المقبلة".

