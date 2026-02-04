كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

15 شعبان
المقال التالي التجمّع الشعبي أمام "الإسكوا": تأكيد التمسك بخيار المقاومة وحماية الوطن

لبنان

إحياء واسع لذكرى ولادة الإمام المهدي في الجنوب.. فعاليات ثقافية وتربوية وإنشادية
لبنان

إحياء واسع لذكرى ولادة الإمام المهدي في الجنوب.. فعاليات ثقافية وتربوية وإنشادية

2026-02-04 21:02
إحياء واسع لذكرى 15 شعبان في الجنوب: فعاليات ثقافية وتربوية وإنشادية احتفاءً بولادة الإمام المهدي (عج)
58

إحياءً لذكرى الخامس عشر من شعبان، ولادة منقذ البشرية الإمام المهدي المنتظر (عج)، أُقيمت سلسلة فعاليات احتفالية تحت عنوان "حافلة البهجة"، تمثّلت ببرنامج ترفيهي ثقافي من وحي المناسبة، تضمن أناشيد وتواشيح قدّمتها فرقة الرضوان الإنشادية، إلى جانب مسابقة ثقافية وتوزيع جوائز، وذلك اليوم الأربعاء الواقع في 4/02/2026، في عدد من المناطق الجنوبية.

منطقة صور والقرى المجاورة:
شملت فعاليات "حافلة البهجة" مدينة صور، ولا سيما دوار الاستشهادي هيثم دبوق، إضافة إلى بلدات برج الشمالي، البازورية، جويا، الشهابية، المجادل، كفردونين، خربة سلم، قلاويه، برج قلاويه، صريفا، معروب، ودير قانون، حيث أُقيمت الأنشطة في مرقد الشهيد الهاشمي، وسط أجواء احتفالية شارك فيها الأهالي والأطفال.

دير قانون النهر - مرقد السيد الهاشمي:
وفي سياق إحياء المناسبة المهدوية، حطّت المكتبة المتجولة في مرقد الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد هاشم صفي الدين في دير قانون النهر، ضمن فعالية نظّمتها كشافة الإمام المهدي، بمشاركة حشد من الأطفال والناشئة، في أجواء ولادة قائم آل محمد الإمام المهدي (عج).

وفي هذا الإطار، زار المرقد رئيس جمعية كشافة الإمام المهدي نزيه فيّاض، برفقة مفوض الجمعية في منطقة جبل عامل الأولى أحمد غضبون، حيث واكبا الأنشطة التي قدّمتها المكتبة والزوايا المرافقة لها. وكان في استقبالهما مدير المرقد الشيخ محمود عبد الجليل، ورئيس بلدية دير قانون النهر علي قصير، إلى جانب فعاليات من البلدة.

بلدة ديرعامص:
كما أحيت كشافة الإمام المهدي في بلدة ديرعامص ذكرى الولادة الميمونة لقائم آل محمد الإمام المهدي (عج)، في أجواء احتفالية تخللتها محاضرة من وحي المناسبة، وتقطيع قوالب الحلوى، وتزيين أضرحة الشهداء، إضافة إلى تبادل التهاني والتبريكات بين الأهالي والكشفيين.

مدينة بنت جبيل:
وفي مدينة بنت جبيل، وبمناسبة ولادة قائم آل محمد الإمام المهدي (عج)، وبرعاية بلدية بنت جبيل، أقامت كشافة الإمام المهدي حفل التكليف السنوي لـ60 مكلَّفة من فتيات المدينة. حضر الحفل رئيس بلدية بنت جبيل محمد بزي، ومفوض مفوضية جبل عامل الأولى أحمد غضبون، إلى جانب فعاليات وشخصيات وعلماء دين، وجمع من القادة والقائدات في الجمعية، وحشد من الأهالي.

وتخلل الحفل كلمات لكل من بزي وغضبون، إضافة إلى كلمة لإمام مجمع أهل البيت (عليهم السلام) الشيخ علي فرج، شددت على أهمية هذه المناسبة الدينية والاجتماعية في حياة الفتيات المكلّفات، وما تحمله من معانٍ تربوية وروحية. واختُتم الحفل بمراسم تكريم المكلَّفات، في تأكيد على الدعم الكامل من المجتمع الجنوبي لمسيرتهن الإيمانية والإنسانية.

الكلمات المفتاحية
15 شعبان الجنوب الإمام المهدي
إقرأ المزيد
المزيد
الأورومتوسطي: رش
الأورومتوسطي: رش "إسرائيل" مواد كيميائية على أراض في لبنان وسورية جريمة حرب
لبنان منذ ساعتين
التجمّع الشعبي أمام
التجمّع الشعبي أمام "الإسكوا": تأكيد التمسك بخيار المقاومة وحماية الوطن
لبنان منذ ساعتين
إحياء واسع لذكرى ولادة الإمام المهدي في الجنوب.. فعاليات ثقافية وتربوية وإنشادية
إحياء واسع لذكرى ولادة الإمام المهدي في الجنوب.. فعاليات ثقافية وتربوية وإنشادية
لبنان منذ ساعتين
وزارتا الزراعة والبيئة أدانتا رش العدو مواد كيميائية فوق قرى جنوبية: عمل عدائي خطير
وزارتا الزراعة والبيئة أدانتا رش العدو مواد كيميائية فوق قرى جنوبية: عمل عدائي خطير
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
التجمع الشعبي أمام
التجمع الشعبي أمام "الإسكوا": للتمسك بخيار المقاومة وحماية الوطن
خاص العهد منذ ساعة
إحياء واسع لذكرى ولادة الإمام المهدي في الجنوب.. فعاليات ثقافية وتربوية وإنشادية
إحياء واسع لذكرى ولادة الإمام المهدي في الجنوب.. فعاليات ثقافية وتربوية وإنشادية
لبنان منذ ساعتين
أكثر من 6 ملايين زائر شاركوا في زيارة النصف من شعبان
أكثر من 6 ملايين زائر شاركوا في زيارة النصف من شعبان
عربي ودولي منذ 3 ساعات
الشيخ قاسم معايدًا كشافة المهدي (عج): أنتم متجذرون في الأرض التي روتها دماء المقاومين
الشيخ قاسم معايدًا كشافة المهدي (عج): أنتم متجذرون في الأرض التي روتها دماء المقاومين
لبنان منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة