إحياءً لذكرى الخامس عشر من شعبان، ولادة منقذ البشرية الإمام المهدي المنتظر (عج)، أُقيمت سلسلة فعاليات احتفالية تحت عنوان "حافلة البهجة"، تمثّلت ببرنامج ترفيهي ثقافي من وحي المناسبة، تضمن أناشيد وتواشيح قدّمتها فرقة الرضوان الإنشادية، إلى جانب مسابقة ثقافية وتوزيع جوائز، وذلك اليوم الأربعاء الواقع في 4/02/2026، في عدد من المناطق الجنوبية.

منطقة صور والقرى المجاورة:

شملت فعاليات "حافلة البهجة" مدينة صور، ولا سيما دوار الاستشهادي هيثم دبوق، إضافة إلى بلدات برج الشمالي، البازورية، جويا، الشهابية، المجادل، كفردونين، خربة سلم، قلاويه، برج قلاويه، صريفا، معروب، ودير قانون، حيث أُقيمت الأنشطة في مرقد الشهيد الهاشمي، وسط أجواء احتفالية شارك فيها الأهالي والأطفال.

دير قانون النهر - مرقد السيد الهاشمي:

وفي سياق إحياء المناسبة المهدوية، حطّت المكتبة المتجولة في مرقد الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد هاشم صفي الدين في دير قانون النهر، ضمن فعالية نظّمتها كشافة الإمام المهدي، بمشاركة حشد من الأطفال والناشئة، في أجواء ولادة قائم آل محمد الإمام المهدي (عج).

وفي هذا الإطار، زار المرقد رئيس جمعية كشافة الإمام المهدي نزيه فيّاض، برفقة مفوض الجمعية في منطقة جبل عامل الأولى أحمد غضبون، حيث واكبا الأنشطة التي قدّمتها المكتبة والزوايا المرافقة لها. وكان في استقبالهما مدير المرقد الشيخ محمود عبد الجليل، ورئيس بلدية دير قانون النهر علي قصير، إلى جانب فعاليات من البلدة.

بلدة ديرعامص:

كما أحيت كشافة الإمام المهدي في بلدة ديرعامص ذكرى الولادة الميمونة لقائم آل محمد الإمام المهدي (عج)، في أجواء احتفالية تخللتها محاضرة من وحي المناسبة، وتقطيع قوالب الحلوى، وتزيين أضرحة الشهداء، إضافة إلى تبادل التهاني والتبريكات بين الأهالي والكشفيين.

مدينة بنت جبيل:

وفي مدينة بنت جبيل، وبمناسبة ولادة قائم آل محمد الإمام المهدي (عج)، وبرعاية بلدية بنت جبيل، أقامت كشافة الإمام المهدي حفل التكليف السنوي لـ60 مكلَّفة من فتيات المدينة. حضر الحفل رئيس بلدية بنت جبيل محمد بزي، ومفوض مفوضية جبل عامل الأولى أحمد غضبون، إلى جانب فعاليات وشخصيات وعلماء دين، وجمع من القادة والقائدات في الجمعية، وحشد من الأهالي.

وتخلل الحفل كلمات لكل من بزي وغضبون، إضافة إلى كلمة لإمام مجمع أهل البيت (عليهم السلام) الشيخ علي فرج، شددت على أهمية هذه المناسبة الدينية والاجتماعية في حياة الفتيات المكلّفات، وما تحمله من معانٍ تربوية وروحية. واختُتم الحفل بمراسم تكريم المكلَّفات، في تأكيد على الدعم الكامل من المجتمع الجنوبي لمسيرتهن الإيمانية والإنسانية.

