استشهد 24 فلسطينيًا منهم 8 أطفال ومسعف، اليوم الأربعاء 04 شباط/فبراير 2026، بنيران قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شرقي قطاع غزّة، مع مواصلتها خروقات وقف إطلاق النار لليوم الـ 116 تواليًا.

وأفاد مصدر طبي بارتقاء شهيد وإصابة آخرين جرّاء غارة "إسرائيلية" استهدفت مساء اليوم مجموعة من المواطنين في مخيّم الشاطئ الشمالي غربي مدينة غزّة

وأفادت مصادر محلية بارتقاء المواطن علي فتحي مصطفى الرزاينة (45 عامًا) والطفلة غادة علي فتحي الرزاينة (11 عامًا) وإصابة آخرين بقصف "إسرائيلي" استهدف خيمة للنازحين في شارع أبو عريف بدير البلح وسط قطاع غزّة.

كما أصيبت موظفة داخل مستشفى أطباء بلا حدود برصاص الاحتلال العشوائي في منطقة فش فرش شمال غرب رفح أثناء دوامها داخل صيدلية المستشفى.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بارتقاء 3 شهداء، هم الطفلتان رهف وريماس رامي أبو جامع، والمسعف حسين السميري، وإصابة 12 مواطنًا جراء قصف الاحتلال على خيام تؤوي نازحين في مواصي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر استشهاد المسعف حسين حسن حسين السميري أثناء أداء واجبه الإنساني قبل قليل في محافظة خان يونس.

وأفاد مصدر محلي بأن دبابات الاحتلال قصفت بالمدفعية حيّ التفاح شرقي مدينة غزّة واستهدفت عمارة لعائلة حبوش ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء بينهم طفلان.

وذكر المصدر أن الشهداء هم: ريتال محمود حبوش (١٣ عامًا) ويوسف محمد حبوش (٤٠ عامًا) وأحمد طلعت حبوش (٢٢ عامًا) وبلال أشرف حبوش (١٦ عامًا).

كما استشهد 7 مواطنين آخرين في حيّ التفاح شرقي غزّة جراء القصف "الإسرائيلي" المتواصل منذ يوم أمس.

واستشهد 3 مواطنين بينهم امرأة وطفل رضيع جراء قصف الاحتلال على حيّ الزيتون شرقي غزّة، وهم: علي أحمد سلمي (60 عامًا) وبسينة محمد عياد (55 عامًا) والطفل صقر بدر الحتو (5 أشهر).

كما استشهد 3 فلسطينيين أحدهم طفل جرّاء قصف مدفعي "إسرائيلي" استهدف خيام ومنازل المواطنين في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وهم: محمود أيمن الراس (21 عامًا) وسليمان أبو ستة (28 عامًا)، وطفله فريد (12عامًا).

إلى ذلك، استشهد طفل من عائلة أبو حدايد متأثرًا بإصابة سابقة بنيران قوات الاحتلال في خان يونس.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شرقي خان يونس ووسطها وجنوبها، إلى جانب إطلاق نار من الزوارق الحربية "الإسرائيلية" تجاه ساحل المدينة.

واستنادًا إلى إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفعت حصيلة الاعتدات الصهيوني المتواصلة منذ إعلان سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 553 شهيدًا بينهم 179 طفلًا و69 امرأة، إضافة إلى 1463 مصابًا بجروح مختلفة.

وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى أكثر من 71,803 شهيدًا وما يزيد على 171,570 مصابًا.



