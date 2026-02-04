كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
التجمع الشعبي أمام "الإسكوا": للتمسك بخيار المقاومة وحماية الوطن

2026-02-04 22:50
ماهر قمر - مراسل
أُسدل الستار، اليوم الأربعاء الواقع في 4 شباط/فبراير 2026، على التجمّع الشعبي التضامني الذي أُقيم أمام مقر الإسكوا في بيروت، حيث عبّر المشاركون عن تمسّكهم بخيار المقاومة في حماية الوطن، ورفضهم أي مساس بعناصر القوّة التي تشكّل ركائز الدفاع عن لبنان.

وشهد التحرك حضورًا سياسيًا وشعبيًا متنوعًا، ضمّ ممثلين عن أحزاب وقوى وطنية وإسلامية وشعبية، وجاء في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وما يرافقها من استهداف مباشر للمدنيين والمناطق الآمنة.

وأكدت المواقف التي أُطلقت خلال التجمّع أن حماية لبنان تمثل مسؤولية وطنية شاملة، تتطلب موقفًا رسميًا فاعلًا، وتكاملًا حقيقيًا بين مؤسسات الدولة والمقاومة، إلى جانب سائر القوى التي تواجه العدوان.

