فلسطين

فلسطين

24 شهيدًا فلسطينيًا و40 مصابًا في قصف "إسرائيلي" خارج الخط الأصفر

2026-02-05 10:48
62

في اليوم الـ118 من اتفاق وقف الحرب، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 24 فلسطينيًا وإصابة 40 آخرين في غارات "إسرائيلية" وإطلاق نار على القطاع، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأعلن جيش  الاحتلال اغتياله علي الرزاينة قائد لواء الشمال في سرايا القدس وبلال أبو عاصي مسؤول في نخبة كتائب القسام في خان يونس.

هذا؛ وفي ساعات الفجر، أصيبت فتاة فلسطينية برصاص الجيش "الإسرائيلي" داخل خيمتها قرب دوار أبو حميد وسط خان يونس جنوب قطاع غزّة. كما أطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" النار على شاطئ بحر خان يونس، ونفّذ الجيش تفجيرًا لمباني في مخيم جباليا شمالي قطاع غزّة.

كما أغارت طائرات "إسرائيلية" على مناطق في شمال شرقي مدينة غزّة، وغارات أخرى على مناطق في شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزّة إن مجمع الشفاء الطبي استقبل 54 جثمانًا لشهداء، إضافة إلى 66 صندوقًا تضم أشلاء وأعضاء بشرية أفرج عنها الجيش "الإسرائيلي" بواسطة منظمة الصليب الأحمر. أكدت الوزارة، في تصريح مقتضب، أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفقًا للإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، بالتعاون مع الجهات واللجان ذات العلاقة، تمهيدًا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 556 إضافة إلى 1500 مصاب، وبلغ إجمالي حالات الانتشال 717 شهيدًا. وقالت وزارة الصحة في غزّة إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغ 71,825 شهيدًا و171,608 مصابين.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة
