عراقجي ردًا على تهديدات "ميرتس": ألمانيا تحولت إلى محرك تراجع لأوروبا

2026-02-05 10:52
عراقجي: ألمانيا تحوّلت من محرك تقدم أوروبا إلى محرك تراجعها
81

انتقد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي سياسة ألمانيا الحالية إزاء إيران، ورأى أن برلين كانت في الماضي محركًا لتقدم أوروبا، لكنّها أصبحت اليوم محركًا لتراجعها.

جاء انتقاد وزير الخارجية الإيرانية تعليقًا على منشور المستشار الألماني فريدريش "ميرتس"، والذي هدّد فيه بفرض عقوبات جديدة على إيران.

وقال عراقجي، في منشور عبر منصة "إكس"، إنّ: "الترويكا" الأوروبية أقصت دورها في المفاوضات النووية بإصرار من ألمانيا، واتجهت إلى مسار إعادة فرض عقوبات أممية جديدة على إيران"؛ مشيرًا إلى أن الشخص نفسه الآن يتوسل للعودة إلى المفاوضات ذاتها.

وفي ما يتعلق بالعدوان الأميركي "الإسرائيلي" على إيران، أكد عراقجي أن موقف ألمانيا كان سلبيًا، مشددًا على أن إيران كانت على الدوام ترغب في علاقات متينة وبناءة مع برلين. وأضاف أن سياسات "ميرتس" ممثلًا لألمانيا، في الساحة العالمية، هو "مدعاة للأسف"، معبرًا عن أمله بأن تعود إلى ألمانيا مرة أخرى قيادة سياسية أكثر حكمة ومسؤولية وشرفًا.

هذا؛ وكان المستشار الألماني فريدريش "ميرتس" قد هدّد بفرض عقوبات جديدة على إيران، بذريعة ضرورة ما سمّاه "إيقاف إيران العنف ضدّ شعبها"، وإنهاء العمل على "برنامجها النووي العسكري".

