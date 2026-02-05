كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

15 شعبان 2026
المقال التالي "أشلاء في صناديق".. البرش يعرّي جريمة انتهاك كرامة الشهداء في قطاع غزّة

لبنان

 منطقة جبل عامل الأولى تحيي ذكرى ولادة الإمام المهدي
لبنان

 منطقة جبل عامل الأولى تحيي ذكرى ولادة الإمام المهدي "عج" 

2026-02-05 12:39
107

قبريخا
في أجواء ذكرى ولادة قائم آل محمد (عج) أحيت كشافة الإمام المهدي (عج) في بلدة قبريخا الجنوبية المناسبة المباركة باحتفال شارك فيه حشد من الأهالي، وتخلل النشاط فقرات دينية وإنشادية وتكريمية.

وشمل النشاط محاضرة تناولت معاني المناسبة وأبعادها الإيمانية، واختتم بتوزيع دروع تقديرية للكشفيين تكريما للجهود المبذولة في إنجاح النشاط.

مجدل سلم
وكذلك في مجدل سلم أحيت كشافة الإمام المهدي (عج) المناسبة بنشاط احتفالي في بلدة مجدل سلم الجنوبية وسط حضور كشفي وأهلي.

وتخلل النشاط فقرات احتفالية وإنشادية عكست معاني المناسبة وأجواءها الروحية، فيما يأتي هذا النشاط ضمن سلسلة إحياءات تنفذها كشافة الإمام المهدي (عج) في مختلف المناطق الجنوبية.

زبقين
كما أحيت كشافة الإمام المهدي (عج) المناسبة بنشاط احتفالي في بلدة زبقين الجنوبية بحضور كشفي وأهلي، حيث تضمن النشاط فقرات احتفالية جسدت معاني المناسبة وأبعادها الروحية، وسط تفاعل من المشاركين.

طير دبا
وأحيت بلدة طير دبا الجنوبية ولادة الإمام المهدي "عج" بنشاط احتفالي حضره كشفيون من كشافة الإمام المهدي "عج" والأهالي.
وشمل النشاط فقرات احتفالية، إضافة إلى ألعاب ومسابقات للأطفال، وسط تفاعل من المشاركين، في أجواء ممتلئة بالبهجة.
 

طير فلسيه

وفي طير فلسيه أقيم نشاط احتفالي حضره الكشفيون والأهالي، شمل مسيرة احتفالية وحاجز محبة، بالإضافة إلى فقرات تعكس معاني المناسبة الروحية، وسط تفاعل من المشاركين، في أجواء ممتلئة بالبهجة والإيمان.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان كشافة الامام المهدي (عج) مولد الإمام المهدي
إقرأ المزيد
المزيد
تشييع فقيدي الجهاد أحمد حسن علي أحمد وعباس هاشم في بلدة عين التينة
تشييع فقيدي الجهاد أحمد حسن علي أحمد وعباس هاشم في بلدة عين التينة
لبنان منذ دقيقتين
الرئيس بري يبحث مع الشيخ الخطيب المستجدات السياسية والميدانية ويستقبل الشيخ الرفاعي
الرئيس بري يبحث مع الشيخ الخطيب المستجدات السياسية والميدانية ويستقبل الشيخ الرفاعي
لبنان منذ 28 دقيقة
الشيخ الخطيب يستقبل وفدًا من الحزب القومي: نرفض منطق الأقلية والأكثرية 
الشيخ الخطيب يستقبل وفدًا من الحزب القومي: نرفض منطق الأقلية والأكثرية 
لبنان منذ 52 دقيقة
معاهد سيدة نساء العالمين تُحيي ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) في الغازية
معاهد سيدة نساء العالمين تُحيي ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) في الغازية
لبنان منذ 56 دقيقة
مقالات مرتبطة
الرئيس بري يبحث مع الشيخ الخطيب المستجدات السياسية والميدانية ويستقبل الشيخ الرفاعي
الرئيس بري يبحث مع الشيخ الخطيب المستجدات السياسية والميدانية ويستقبل الشيخ الرفاعي
لبنان منذ 28 دقيقة
الشيخ الخطيب يستقبل وفدًا من الحزب القومي: نرفض منطق الأقلية والأكثرية 
الشيخ الخطيب يستقبل وفدًا من الحزب القومي: نرفض منطق الأقلية والأكثرية 
لبنان منذ 52 دقيقة
معاهد سيدة نساء العالمين تُحيي ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) في الغازية
معاهد سيدة نساء العالمين تُحيي ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) في الغازية
لبنان منذ 56 دقيقة
منطقة بيروت تحيي ذكرى ولادة الإمام المهدي
منطقة بيروت تحيي ذكرى ولادة الإمام المهدي "عج" باحتفالات وأنشطة متنوعة
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة