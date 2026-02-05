قبريخا

في أجواء ذكرى ولادة قائم آل محمد (عج) أحيت كشافة الإمام المهدي (عج) في بلدة قبريخا الجنوبية المناسبة المباركة باحتفال شارك فيه حشد من الأهالي، وتخلل النشاط فقرات دينية وإنشادية وتكريمية.

وشمل النشاط محاضرة تناولت معاني المناسبة وأبعادها الإيمانية، واختتم بتوزيع دروع تقديرية للكشفيين تكريما للجهود المبذولة في إنجاح النشاط.

مجدل سلم

وكذلك في مجدل سلم أحيت كشافة الإمام المهدي (عج) المناسبة بنشاط احتفالي في بلدة مجدل سلم الجنوبية وسط حضور كشفي وأهلي.

وتخلل النشاط فقرات احتفالية وإنشادية عكست معاني المناسبة وأجواءها الروحية، فيما يأتي هذا النشاط ضمن سلسلة إحياءات تنفذها كشافة الإمام المهدي (عج) في مختلف المناطق الجنوبية.

زبقين

كما أحيت كشافة الإمام المهدي (عج) المناسبة بنشاط احتفالي في بلدة زبقين الجنوبية بحضور كشفي وأهلي، حيث تضمن النشاط فقرات احتفالية جسدت معاني المناسبة وأبعادها الروحية، وسط تفاعل من المشاركين.

طير دبا

وأحيت بلدة طير دبا الجنوبية ولادة الإمام المهدي "عج" بنشاط احتفالي حضره كشفيون من كشافة الإمام المهدي "عج" والأهالي.

وشمل النشاط فقرات احتفالية، إضافة إلى ألعاب ومسابقات للأطفال، وسط تفاعل من المشاركين، في أجواء ممتلئة بالبهجة.



طير فلسيه

وفي طير فلسيه أقيم نشاط احتفالي حضره الكشفيون والأهالي، شمل مسيرة احتفالية وحاجز محبة، بالإضافة إلى فقرات تعكس معاني المناسبة الروحية، وسط تفاعل من المشاركين، في أجواء ممتلئة بالبهجة والإيمان.



