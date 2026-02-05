كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
"أشلاء في صناديق".. البرش يعرّي جريمة انتهاك كرامة الشهداء في قطاع غزّة

2026-02-05 12:45
96

أعلن مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزّة الدكتور منير البرش وصول 54 جثمانًا لشهداء فلسطينيين، يرافقهم 66 صندوقًا يضم أشلاء وأعضاء بشرية، إلى مجمع الشفاء الطبي، بعد الإفراج عنها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كتب البرش، في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، متسائلًا: "أيُّ قانون يجيز إعادة الإنسان أشلاء؟"، مشيرًا إلى أن ما جرى: "ليس خبرًا عابرًا، هو لحظة صادمة تختبر ما تبقّى من ضمير هذا العالم". وأضاف: "نقف أمام صناديق مغلقة نبحث داخلها عن ملامح أبنائنا، في ظل غياب أدوات الفحص اللازمة وانعدام الحدّ الأدنى من الإمكانات الطبية والجنائية التي تمكّننا من التعرّف إليهم أو توثيقهم بما يليق بكرامة الإنسان".

وأكد البرش أنّ الشهداء: "ليسوا أرقامًا تُسجَّل في تقارير، بل آباء وأمهات وأبناء وبنات، لكلٍّ منهم اسم وذاكرة وحلم وبيت ما يزال ينتظر". ورأى أن تسليم الجثامين مجزّأة وفي صناديق: "لا يُعدّ انتهاكًا إجرائيًا فحسب، هو جريمة أخلاقية وإنسانية وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية التي وُضعت لحماية كرامة الإنسان حيًّا وميتًا".

كما أشار إلى أن جثامين شهداء، والتي استعيدت في مرات سابقة، كانت تحمل آثار تشويه وتعذيب، وتابع: "أما اليوم فتُستعاد الأجساد مُجزّأة، كأن الهدف لم يكن إنهاء الحياة فقط، أيضًا محو الهوية وكسر الذاكرة وإذلال الأحياء قبل الأموات".

في ختام تدوينته، شدد البرش على أن المطالبة لا تتجاوز "حقًا بديهيًا"، وتابع: "نحن لا نطالب بالمستحيل، ولا بامتياز خاص، نطالب بأن يُعاد الإنسان إنسانًا، وأن يُحفظ جسده، وتُصان كرامته، وتُحترم القوانين التي يدّعي العالم الالتزام بها. .. عندما تُداس هذه المبادئ، لا تُهان غزّة وحدها، بل تُهان الإنسانية جمعاء".

وأضاف البرش في تعليق لاحق: "انتهت التدوينة، وانتهى معها الخبر، لأنها لخّصت كلّ ما يمكن أن يُكتب عن واقع جثامين وأشلاء الشهداء لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزّة، يوم أمس الأربعاء، في بيان رسمي، وصول "54 جثمانًا لشهداء فلسطينيين، و66 صندوقًا تضم أشلاء وأعضاء بشرية، إلى مجمع الشفاء الطبي، بعد إفراج الاحتلال "الإسرائيلي"  عنهم، ونقلهم بواسطة منظمة الصليب الأحمر".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة الشهداء
