انطلاقًا من مبدأ المعاملة بالمثل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس (5 شباط/فبراير 2026) طرد دبلوماسي ألماني، ردًا على خطوة مماثلة اتّخذتها برلين، مؤكدة رفضها اتهامات التجسس ومحملة ألمانيا مسؤولية التصعيد.

وأوضحت الوزارة في بيان أن برلين كانت قد أعلنت في 22 كانون الثاني/يناير الماضي طرد دبلوماسي روسي بتهمة "التجسس"، وأن روسيا ردت على ذلك بإعلان "أنها سلّمت رئيسة البعثة الدبلوماسية الألمانية مذكرة تعتبر موظفًا دبلوماسيًا في سفارة ألمانيا شخصًا غير مرغوب فيه، في ردٍّ منسجم مع قرار الحكومة الألمانية".

وحمّلت الخارجية الروسية ألمانيا "المسؤولية الكاملة عن التصعيد الجديد في العلاقات الثنائية"، مؤكدة رفضها القاطع للاتهامات الموجّهة إلى نائب الملحق العسكري في السفارة الروسية في برلين، والتي تزعم عمله لصالح جهاز الاستخبارات.

