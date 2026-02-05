كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

منطقة بيروت تحيي ذكرى ولادة الإمام المهدي
لبنان

منطقة بيروت تحيي ذكرى ولادة الإمام المهدي "عج" باحتفالات وأنشطة متنوعة

2026-02-05 14:22
الشويفات
لمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج)، أقام حزب الله في الشويفات، مهرجانًا رياضيًا تضمّن عدّة فقرات منها: شدّ الحبل، كرة القدم، سباق الركض، تمارين الضغط (PushUp)، وتمارين المعدة، وقد طغت أجواء الحماسة والمنافسة بروح رياضية عالية على فعاليات المهرجان.

عين الدلبة 
كذلك أقام حزب الله في القطاع الثاني وكشافة الإمام المهدي (عج)، تجمعًا حاشدًا في قاعة السيدة الزهراء (ع) في عين الدلبة، بحضور عدد من الفعاليات وحشد غفير من الكشفيين والأهالي.

وقدم المنشد السيد حجازي حجازي في التجمع  نشيد "سلام يا مهدي" الذي تفاعل معه المشاركون تفاعلاً عاطفيًا واسعًا يعكس الارتباط العقائدي بالإمام المهدي (عج) كمنقذ للبشرية جمعاء.

 مجمع الإمام المجتبى (ع) - السان تيريز
وفي مجمع الإمام المجتبى (ع) - السان تيريز أقامت شعبة المجتبى احتفالًا بحضور إمام المجمع الشيخ خليل رزق، وعدد من الفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، والجرحى، وجمع من الأهالي.

افتتح الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم كانت كلمة للشيخ رزق تحدث فيها عن المناسبة، ثم قدمت فرقة المنشد إسماعيل عباس باقة من التواشيح الدينية.

وفي الختام جرى سحب قرعة للفائزين بالمسابقة الثقافية التي أطلقت بهذه المناسبة، وتم توزيع الهدايا من بينها زيارتان إلى الأماكن المقدسة في العراق.
 

