جال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن يرافقه وفد من هيئة ممثلي الأسرى والمحررين على منازل عوائل الأسرى في كلّ من جبشيت وعبا والبابلية.

وخلال اللقاءات قال الحاج حسن "إننا نأتي إلى عوائل الأسرى لنستمد منهم القوة والعزيمة والإرادة، فهم يتقدّمون علينا جميعًا بصبرهم وثباتهم وإصرارهم في هذا الملف الوطني والإنساني".

وأضاف أن "هذه الزيارات تهدف أيضًا إلى إطلاع العائلات على التحركات الجارية، والتي يشاركون فيها بشكل فاعل، للضغط على الدولة اللبنانية والمسؤولين والحكومة، والعمل معها في آنٍ واحد من أجل الوصول إلى تحرير الأسرى".

وأشار الحاج حسن إلى أن العدو الصهيوني ما زال يرفض حتى اليوم السماح للصليب الأحمر الدولي بزيارة الأسرى، أو الاطلاع على أوضاعهم الصحية والإنسانية، أو نقل الرسائل منهم وإليهم، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.

وشدد على أن "عزيمة عوائل الأسرى عالية جدًا، وإرادتهم صلبة لا تنكسر"، مؤكدًا أن "العمل مستمر بالتعاون مع الدولة اللبنانية، ومع المجتمع الدولي، ولا سيما الصليب الأحمر الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، من أجل الوصول إلى حرية الأسرى وإنهاء معاناتهم..".

