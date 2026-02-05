بمناسبة ولادة منقذ البشرية، صاحب العصر والزمان الإمام المهدي (عج)، نظّمت معاهد سيدة نساء العالمين – منطقة جبل عامل الثانية – احتفالًا جامعًا بهذه المناسبة المباركة، بمشاركة جميع طالبات المعاهد في الفروع الستة، وذلك في قاعة الإمام الحسين (ع) ضمن مجمع الإمام المهدي (عج) في الغازية.

حضر الاحتفال المستشار الثقافي الإيراني سماحة السيد محمد رضا مرتضوي، ومسؤول وحدة الأنشطة والتبليغ في حزب الله السيد علي فحص، ومسؤول وحدة الدراسات والمتون في حزب الله السيد علي عباس الموسوي، إلى جانب كوادر العمل الثقافي، والأخوات في إدارات المعاهد الستة في منطقة جبل عامل الثانية، ولفيف من العلماء والمدرّسين العاملين في المعاهد.

استُهلّ الحفل بتلاوة آياتٍ بيّنات من القرآن الكريم، تلاها عرض تقريريْن مصوّرين سلّطا الضوء على أبرز محطات العمل والأنشطة في المعاهد. بعدها ألقى المستشار الثقافي الإيراني كلمة بالمناسبة، بارك فيها للأخوات هذه الذكرى العطرة، مثمّنًا جهودهنّ ودورهنّ في المسيرة العلمية والثقافية. كما ألقى السيد علي عباس الموسوي كلمة عبّر فيها عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل طلب العلم وتعزيز الوعي الثقافي.

واختُتم الاحتفال بتكريم الأخوات اللواتي أنهين دراسة الدورة الفارسية، إضافة إلى تكريم الأخوات الأوائل في الامتحان الموحّد. وفي لفتة مميّزة، جرى تكريم الشيخ زيد ضاهر، مسؤول قطاع صيدا في حزب الله، تقديرًا لجهوده وتعاونه المستمر مع المعاهد، كما شمل التكريم العاملين والعاملات من الكادرين الإداري والتربوي في المعاهد.

