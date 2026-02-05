كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

15 شعبان 2026
المقال التالي الشيخ الخطيب يستقبل وفدًا من الحزب القومي: نرفض منطق الأقلية والأكثرية 

لبنان

معاهد سيدة نساء العالمين تُحيي ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) في الغازية
لبنان

معاهد سيدة نساء العالمين تُحيي ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) في الغازية

2026-02-05 16:33
92
أحمد الغربي - مراسل
15 مقالاً

بمناسبة ولادة منقذ البشرية، صاحب العصر والزمان الإمام المهدي (عج)، نظّمت معاهد سيدة نساء العالمين – منطقة جبل عامل الثانية – احتفالًا جامعًا بهذه المناسبة المباركة، بمشاركة جميع طالبات المعاهد في الفروع الستة، وذلك في قاعة الإمام الحسين (ع) ضمن مجمع الإمام المهدي (عج) في الغازية.

حضر الاحتفال المستشار الثقافي الإيراني سماحة السيد محمد رضا مرتضوي، ومسؤول وحدة الأنشطة والتبليغ في حزب الله السيد علي فحص، ومسؤول وحدة الدراسات والمتون في حزب الله السيد علي عباس الموسوي، إلى جانب كوادر العمل الثقافي، والأخوات في إدارات المعاهد الستة في منطقة جبل عامل الثانية، ولفيف من العلماء والمدرّسين العاملين في المعاهد.

استُهلّ الحفل بتلاوة آياتٍ بيّنات من القرآن الكريم، تلاها عرض تقريريْن مصوّرين سلّطا الضوء على أبرز محطات العمل والأنشطة في المعاهد. بعدها ألقى المستشار الثقافي الإيراني كلمة بالمناسبة، بارك فيها للأخوات هذه الذكرى العطرة، مثمّنًا جهودهنّ ودورهنّ في المسيرة العلمية والثقافية. كما ألقى السيد علي عباس الموسوي كلمة عبّر فيها عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل طلب العلم وتعزيز الوعي الثقافي.

واختُتم الاحتفال بتكريم الأخوات اللواتي أنهين دراسة الدورة الفارسية، إضافة إلى تكريم الأخوات الأوائل في الامتحان الموحّد. وفي لفتة مميّزة، جرى تكريم الشيخ زيد ضاهر، مسؤول قطاع صيدا في حزب الله، تقديرًا لجهوده وتعاونه المستمر مع المعاهد، كما شمل التكريم العاملين والعاملات من الكادرين الإداري والتربوي في المعاهد.

الكلمات المفتاحية
15 شعبان مولد الإمام المهدي
إقرأ المزيد
المزيد
تشييع فقيدي الجهاد أحمد حسن علي أحمد وعباس هاشم في بلدة عين التينة
تشييع فقيدي الجهاد أحمد حسن علي أحمد وعباس هاشم في بلدة عين التينة
لبنان منذ 3 دقائق
الرئيس بري يبحث مع الشيخ الخطيب المستجدات السياسية والميدانية ويستقبل الشيخ الرفاعي
الرئيس بري يبحث مع الشيخ الخطيب المستجدات السياسية والميدانية ويستقبل الشيخ الرفاعي
لبنان منذ 30 دقيقة
الشيخ الخطيب يستقبل وفدًا من الحزب القومي: نرفض منطق الأقلية والأكثرية 
الشيخ الخطيب يستقبل وفدًا من الحزب القومي: نرفض منطق الأقلية والأكثرية 
لبنان منذ 54 دقيقة
معاهد سيدة نساء العالمين تُحيي ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) في الغازية
معاهد سيدة نساء العالمين تُحيي ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) في الغازية
لبنان منذ 58 دقيقة
مقالات مرتبطة
معاهد سيدة نساء العالمين تُحيي ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) في الغازية
معاهد سيدة نساء العالمين تُحيي ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) في الغازية
لبنان منذ 58 دقيقة
منطقة بيروت تحيي ذكرى ولادة الإمام المهدي
منطقة بيروت تحيي ذكرى ولادة الإمام المهدي "عج" باحتفالات وأنشطة متنوعة
لبنان منذ 3 ساعات
 منطقة جبل عامل الأولى تحيي ذكرى ولادة الإمام المهدي
 منطقة جبل عامل الأولى تحيي ذكرى ولادة الإمام المهدي "عج" 
لبنان منذ 4 ساعات
إحياء واسع لذكرى ولادة الإمام المهدي في الجنوب.. فعاليات ثقافية وتربوية وإنشادية
إحياء واسع لذكرى ولادة الإمام المهدي في الجنوب.. فعاليات ثقافية وتربوية وإنشادية
لبنان منذ 20 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة