أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، الخميس 5 شباط/فبراير 2026، إلى أنّ المجلس "يمثل بيتًا لكل اللبنانيين على تنوع مذاهبهم وتوجهاتهم السياسية، ويعبر عن تطلعاتهم وآمالهم ويتبنّى البعد الوطني الذي يجمع اللبنانيين في مواجهة عدوّهم المتمثل بالكيان الغاصب لفلسطين".

كلام الشيخ الخطيب جاء خلال استقباله، في مقر المجلس في الحازمية، رئيس الحزب القومي السوري الاجتماعي ربيع بنات، على رأس وفد ضم: رئيس المجلس الأعلى غسان مطر، رئيس المكتب السياسي عامر التل، عميد القضاء المحامي حسين سنان، عضو المجلس الأعلى المحامي وسام قانصوه.

وجرى خلال اللقاء التباحث فى تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة في ظل تصعيد العدوان واستمرار الاحتلال "الإسرائيلي".

ورحب الشيخ الخطيب بالوفد، وقال: "إننا نحمل نظرة إيجابية للحزب القومي السوري الاجتماعي الذي يجمع في صفوفه مواطنين من كل المناطق والطوائف في إطار مقاومة المشروع الصهيوني الذي يستهدف اللبنانيين والعرب والمسلمين".

وأوضح أنّ "الدين الذي يضع الحواجز بين الناس ويحث على الظلم والتعصب ليس بدين إنما هو عمل شيطاني، ونحن نعتبر المسيحية جزءًا من إيماننا نحن المسلمون"، مضيفًا: "المسيحيون هم أهلنا وشعبنا ونرفض منطق الأقلية والأكثرية؛ لأننا نعتبر المواطنين إخوة يتساوون في الحقوق والواجبات".

وأدلى بنات بتصريح إثر اللقاء قال فيه: "نحن اليوم في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وتشرفنا بلقاء سماحة الشيخ علي الخطيب للتأكيد على الثوابت؛ الثابت الأول المتعلق بالوحدة الوطنية، هذه الوحدة الوطنية هي الأساس لمنعة لبنان وهي الأساس لحماية لبنان في وجه كل المشاريع التي تتربص به شرًا وتحديدًا المشروع الصهيوني".

وتابع: "أكدنا مع سماحة الشيخ على أهمية تلاقي اللبنانيين على مشروع وطني حقيقي يحمي لبنان ويصونه، عماد هذا المشروع هو حكمًا المقاومة، وعماد هذا المشروع هو حكمًا سلاح المقاومة الذي يؤمّن عنصرًا من عناصر القوة الأساسية للبنان، إلى جانب الوحدة الوطنية وغيرها من العوامل الأخرى".

ولفت بنات إلى أنّه "في هذا الإطار، نحن كحزب سوري قومي اجتماعي نؤكد على ضرورة عدم التفريط بأي عنصر من عناصر القوة، ونؤكد على ضرورة عدم إضعاف لبنان مما يشكل خطرًا على سيادته وعلى حريته وعلى سلامة أراضيه".

إلى ذلك، استقبل الشيخ الخطيب العميد إلياس فرحات وجرى التباحث في الأوضاع العامة.

