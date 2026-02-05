كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
15 شعبان 2026
الرئيس بري يبحث مع الشيخ الخطيب المستجدات السياسية والميدانية ويستقبل الشيخ الرفاعي
الرئيس بري يبحث مع الشيخ الخطيب المستجدات السياسية والميدانية ويستقبل الشيخ الرفاعي

2026-02-05 17:01
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، الخميس 5 شباط/فبراير 2026 في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.

وتابع الرئيس بري المستجدات وشؤونًا وطنية وإنمائية خلال استقباله مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي الذي تحدث بعد اللقاء قائلًا: "الزيارة إلى دولة الرئيس دائمًا تفتح للإنسان آفاقًا واسعة تتعلق بالوضع اللبناني بشكل خاص والوضع الذي يدور في المنطقة بشكل عام، وقد تطرقنا للحديث حول الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة التي تطاول أهلنا في الجنوب، وتتمدد كذلك إلى سائر أنحاء لبنان مما يشكل تهديدًا دائمًا للسلم الأهلي بالرغم من التزام لبنان الكامل بكل مندرجات القرار 1701".

وأضاف: "عرضنا موضوع العفو العام وطلبنا من دولة الرئيس المساعدة في هذا الموضوع الملحّ؛ لأن هناك عددًا كبيرًا من الموقوفين لا يزالون ينتظرون النزول إلى الجلسات منذ عدة سنوات ولا يحدث ذلك، ودولة الرئيس أبدى كل تفهم حول هذا الموضوع المتعلق بالعفو العام، واعتبر أنه من الضروري أن يبحث هذا الموضوع وهناك وعد في شهر رمضان المبارك أن تُجرى دراسة معمقة لموضوع العفو العام، على أن يكون هناك دراسة وبعض الشروط التي تجعل هذا الموضوع متقبلًا من كل الشارع اللبناني".

وتابع الرفاعي: "الأمر الثالث والأخير يتعلق ببعض الشؤون والشجون البقاعية المتعلقة بالجانب الخدمي في البقاع، وقد وعد دولة الرئيس بمتابعة الموضوع والوصول إلى خواتيمه السعيدة، ونحن تعودنا دائمًا أن دولة الرئيس إذا وعد أوفى بوعده، فنحن متفائلون خيرًا إن شاء الله من هذا اللقاء، ونتأمل أن تنتهي هذه الاعتداءات قريبًا، وأن ينعم لبنان بالأمن والسلم".

وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النيابية النائب هادي أبو الحسن، وعرض معه الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤونًا تشريعية.

