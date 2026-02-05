كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
تشييع فقيدي الجهاد أحمد حسن علي أحمد وعباس هاشم في بلدة عين التينة
لبنان

تشييع فقيدي الجهاد أحمد حسن علي أحمد وعباس هاشم في بلدة عين التينة

2026-02-05 17:28
181
ماهر قمر - مراسل
83 مقالاً

مراسل العهد/ البقاع الغربي 

شيّع حزبُ الله وأهالي البقاع الغربي فقيدي الجهاد والمقاومة أحمد حسن علي أحمد وعباس حسن هاشم، في بلدة عين التينة، بمشاركة مسؤول حزب الله في البقاع الغربي هشام حسن، ولفيفٍ من العلماء، وفاعلياتٍ بلديةٍ واختياريةٍ واجتماعية وعوائل الشهداء، إلى جانب حشدٍ من الأهالي.

المسيرة تقدمتها الفرق الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي عليه السلام، والفرق الكشفية، وحملة صور الشهداء، والقادة وصور الفقيدين المجاهدين.

وخلال التشييع، رُفِعَ النعشان الطاهران على أكفّ الأحبة والأصدقاء ورفاق الدرب، في أجواءٍ سادها الحزن والفخر، حيث أمّ السيد عيسى هاشم الصلاة على الجثمانين، قبل أن يُوارَيا في الثرى إلى جانب الشهداء، بعد أن أدت ثلة من المجاهدين قسم البيعة والولاء.

وأكد المشاركون تمسّكهم بخيار المقاومة، من خلال شعارات التأييد للمقاومة التي صدحت بها حناجر المشاركين، مجدّدين العهد على مواصلة الطريق الذي سلكه الفقيدان، دفاعًا عن الأرض والكرامة.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشهداء البقاع
