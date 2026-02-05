عين على العدو
"معاريف": الجيش "الإسرائيلي" يستعد لحرب مفاجئة على 4 جبهات
ذكرت صحيفة "معاريف" الصهيونية أنّ "الجيش "الإسرائيلي" يستعدّ، وفقًا لبرنامج التدريبات، لسيناريوهات التحضير لحرب مفاجئة على 4 جبهات، هي: لبنان، سورية، "الحدود الشرقية"، وقطاع غزة".
وأوضحت الصحيفة أنّ "السيناريو يقوم على عملية اقتحام سريعة تنفّذها قوات كبيرة متنقِّلة بواسطة مركبات خفيفة وسريعة، ومزوّدة بكميات كبيرة من الأسلحة والمواد المتفجِّرة".
أضافت: "في مثل هذا السيناريو، تُقدَّر نيَّة الجهات "الإرهابية" التي قد تتسلَّل إلى "إسرائيل" بمحاولة السيطرة على مساحات واسعة داخلها"، وفق تعبيرها.
ونقلت "معاريف" عن مصدر عسكري صهيوني قوله: "في الواقع القريب، لن نعود إلى فترات تقوم على 4 أشهر خدمة ميدانية مقابل 4 أشهر تدريب. ولذلك، علينا أنْ نتعلَّم كيف ندمج بين الأمرين"، وذلك في إشارة من المصدر إلى خطط التدريب وبناء القوة في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خلال العامَيْن المقبلين.
وتابعت الصحيفة قائلةً: "يبدو أنّ الجيش "الإسرائيلي" يحاول، بعد أكثر من عامَيْن من القتال على جبهات متعدّدة، العودة إلى مسار بناء القوة والاستعداد للمعركة المقبلة".
واستدركت بقولها: "غير أنّ الجيش "الإسرائيلي" يواجه جملة من القيود، أبرزها الإدارة المحدودة لأيّام خدمة الاحتياط، واستمرار جبهات القتال من دون إغلاق نهائي، وواقع عمليّاتي يتغيَّر في فترات زمنية قصيرة للغاية".