ذكرت صحيفة "معاريف" الصهيونية أنّ "الجيش "الإسرائيلي" يستعدّ، وفقًا لبرنامج التدريبات، لسيناريوهات التحضير لحرب مفاجئة على 4 جبهات، هي: لبنان، سورية، "الحدود الشرقية"، وقطاع غزة".

وأوضحت الصحيفة أنّ "السيناريو يقوم على عملية اقتحام سريعة تنفّذها قوات كبيرة متنقِّلة بواسطة مركبات خفيفة وسريعة، ومزوّدة بكميات كبيرة من الأسلحة والمواد المتفجِّرة".

أضافت: "في مثل هذا السيناريو، تُقدَّر نيَّة الجهات "الإرهابية" التي قد تتسلَّل إلى "إسرائيل" بمحاولة السيطرة على مساحات واسعة داخلها"، وفق تعبيرها.

ونقلت "معاريف" عن مصدر عسكري صهيوني قوله: "في الواقع القريب، لن نعود إلى فترات تقوم على 4 أشهر خدمة ميدانية مقابل 4 أشهر تدريب. ولذلك، علينا أنْ نتعلَّم كيف ندمج بين الأمرين"، وذلك في إشارة من المصدر إلى خطط التدريب وبناء القوة في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خلال العامَيْن المقبلين.

وتابعت الصحيفة قائلةً: "يبدو أنّ الجيش "الإسرائيلي" يحاول، بعد أكثر من عامَيْن من القتال على جبهات متعدّدة، العودة إلى مسار بناء القوة والاستعداد للمعركة المقبلة".

واستدركت بقولها: "غير أنّ الجيش "الإسرائيلي" يواجه جملة من القيود، أبرزها الإدارة المحدودة لأيّام خدمة الاحتياط، واستمرار جبهات القتال من دون إغلاق نهائي، وواقع عمليّاتي يتغيَّر في فترات زمنية قصيرة للغاية".



الكلمات المفتاحية