زار وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين مركز سرطان الأطفال لمناسبة اليوم العالمي للسرطان، حيث اجتمع بإدارة المركز والتقى عددًا من الأهالي الذين يتابعون علاج أطفالهم، وشارك كذلك في لقاء حضرته السيدة نورة جنبلاط، ووزير العمل محمد حيدر، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود.

وأشاد الوزير ناصر الدين بجهود مركز سرطان الأطفال ودوره في دعم الأطفال المصابين، متوجهًا بالشكر، باسم وزارة الصحة العامة، إلى جميع العاملين في المركز على جهودهم في علاج الأطفال، سواء كانوا لبنانيين أو مقيمين.

وتحدث عن عمل الوزارة في مجال علاج السرطان، موضحًا أنه عند تسلمه مهامه تم اتخاذ قرار بتوسيع البروتوكولات العلاجية التي كانت محدودة سابقًا بسبب الإمكانات المتاحة. وأشار إلى أن الإنفاق على أدوية السرطان ارتفع من 32 مليون دولار عام 2024 إلى 103 ملايين دولار عام 2025.

وأضاف أن هذا التوسيع أدى إلى زيادة في الإنفاق تجاوزت 400%، وانعكس كذلك على كميات الأدوية المؤمّنة، حيث تم الانتقال من تأمين 64 ألف علبة دواء للأمراض السرطانية والمزمنة عام 2024 إلى 200 ألف علبة دواء عام 2025.

وأكد أن هذه الأرقام، في ظل الميزانيات المحدودة للدولة اللبنانية ووزارة الصحة العامة، تعكس نتيجة توسيع البروتوكولات العلاجية واعتماد مناقصات شفافة أسهمت في خفض أسعار الأدوية.

وشكر أيضًا الجامعة الأميركية في بيروت على دعمها، معلنًا أن "الجامعة، وفي إطار التجاوب مع قراره التغطية الكاملة بنسبة 100% لعمليات زرع نقي العظم للأطفال في لبنان في كل المستشفيات الحكومية والخاصة، ستقدم 30 عملية زرع نقي العظم لعام 2026 لخدمة المرضى اللبنانيين".

وختم مؤكدًا أن "وزارة الصحة العامة ماضية قدمًا في خطتها الإستراتيجية لمواجهة السرطان، وتعزيز التشخيص المبكر لهذا المرض"، مشيرًا إلى أنه "سيتم إطلاق ثلاث حملات توعية وتشخيص مبكر خلال عام 2026، لكل من سرطانات القولون والبروستات والثدي".

