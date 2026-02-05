كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
غارات صهيونية على وداي برغز والمحمودية جنوبًا وجرود الهرمل وبوداي
غارات صهيونية على وداي برغز والمحمودية جنوبًا وجرود الهرمل وبوداي

2026-02-05 20:24
53

جدّد العدو الصهيوني اعتداءاته على مناطق في الجنوب اللبناني والبقاع، الخميس 5 شباط/فبراير 2026، منتهكًا السيادة اللبنانية واتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، حيث شنّ غارات على مناطق وقرى جنوبية وبقاعية وفي منطقة الهرمل.

فقد أغار الطيران الحربي الصهيوني، مساء الخميس، على منطقتَيْ المحمودية ووادي برغز ومنطقة الزغرين الحرجية بين برغز والقاطراني، في الجنوب. 

كذلك تعرّضت الوازعية في جبل الريحان لغارات صهيونية مساءً.

وأغارت الطائرات الصهيونية على جبال الهرمل في مرتفعات بلدتي الزغرين والشربين، وعلى جرود بلدة بوداي الواقعة في غرب مدينة بعلبك.

وحلّق الطيران الحربي الصهيوني في أجواء مدينة بعلبك وقرى القضاء والبقاع والهرمل لساعات طويلة.

وتزامن ذلك مع تحليق مُسيَّرات صهيونية فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية ومناطق وقرى في البقاع على مستويات منخفضة.

