دعا قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي الشعب اليمني "إلى الخروج المليوني الواسع يوم غد الجمعة، تلبية لطلب المجاهدين في فلسطين، ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم الذي يعاني بشكل يومي من الاعتداءات الصهيونية المستمرة من قتل وحصار واختطاف وتهجير ونسف للمساكن وتعذيب للأسرى وكل أشكال التعذيب بالرغم من الاتفاقيات والضمانات التي لا يلتزم العدو "الاسرائيلي" بها، وينكثها في كل ساعة".

وفي رسالة له الخميس 5/2/2026، قال السيد الحوثي "في هذا الخروج المليوني يؤكد شعبنا العزيز ثباته على موقفه المناصر للشعب الفلسطيني، واستعداده للجولة القادمة من المواجهة مع العدو "الاسرائيلي" وأعوانه وشركائه، كما يؤكد موقفه الثابت في التضامن مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ومع لبنان وغيرها من بلدان أمتنا الإسلامية، تجاه الطغيان والغطرسة الأميركية والصهيونية، التي تستهدف كل المنطقة، وتسعى إلى استعباد الأمة الإسلامية".

وأضاف السيد الحوثي "ندعو جميع شعوب أمتنا إلى الوعي بالأهداف الحقيقية للأعداء، والمسؤولية الدينية والإنسانية في التصدي لطغيانهم ضد المخاطر التي تستهدف الجميع، فالخطر هو في التفريط والتخاذل والغفلة؛ لأن الأعداء في عمل مستمر وفق مخططاتهم الصهيونية العدوانية تحت عنوان "إسرائيل الكبرى" وتغيير الشرق الأوسط، كما أن اعتداءاتهم المستمرة على الشعب الفلسطيني، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى يوميًا، والإغتصاب للأراضي في الضفة الغربية وبناء المستوطنات عليها، والجرائم الوحشية اليومية ضد الشعب الفلسطيني، لا يجوز أبدًا أن تتحول إلى مشاهد عادية في شاشات التلفاز بمرأى ومسمع الملياري مسلم، وإلا فسيكون حال بقية الشعوب كذلك حينما يأتي عليها الدور".

ولفت إلى أن "الإصرار من معظم أبناء الأمة الإسلامية على الإستمرار في الذنب العظيم بالتفريط التام في واجبهم المقدس في الجهاد في سبيل الله تعالى له عواقبه الخطيرة عليهم في الدنيا والآخرة".

وختم السيد الحوثي "لقد دوت أصداء الفضيحة الأميركية الصهيونية بانتشار الوثائق الفاضحة لشبكة اليهودي الصهيوني جيفري إبستين في أرجاء العالم، وتجلّى كيف أن المجرم الكافر ترامب وقادة أميركا وبريطانيا واليهود الصهاينة ممن يمارسون أبشع وأفظع الجرائم والفظائع الدنيئة والخسيسة والمنحطة"، متسائلًا "كيف تخضع لهم الأمة الإسلامية؛ ليكونوا المتحكمين بها، والمستعبدين لها، أين هذه الأمة من القرآن الكريم، ومن إرث الرسالة الإلهية لرسل الله وأنبيائه".

الكلمات المفتاحية