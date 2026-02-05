وجّه المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا تحذيرًا إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أن بلاده على أتمّ الاستعداد للدفاع عن أراضيها، وأن وصول نيران القوات الإيرانية إلى القواعد الأميركية أمر سهل".

وفي معرض الحديث عن إضافة ألف طائرة مسيّرة إستراتيجية إلى منظومة القوات القتالية الرباعية التابعة للجيش، قال العميد محمد أكرمي نيا: "إن هذا الإجراء يُظهر الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للدفاع عن البلاد".

وأضاف: "لطالما أكدنا استعدادنا لمواجهة أي خيار وأي سيناريو قد يطرحه العدو، وإذا اختار خيار الحرب فنحن على أهبة الاستعداد للتعامل مع ظروفها".

وأوضح العميد أكرمي نيا أنه "جرى تحسين وتجهيز أنظمة دفاعية أخرى إلى جانب الطائرات المسيّرة، وأن القوات المسلحة في حالة جهوزية تامة".

وفي ما يتعلق برد إيران على أي عدوان أميركي، قال: "إذا اندلعت الحرب، فسيمتد نطاقها ليشمل كامل أراضي المنطقة وجميع القواعد الأميركية، من الأراضي المحتلة إلى الخليج وبحر عُمان، حيث القواعد الأميركية"، وأضاف أن "وصولنا إلى القواعد الأمريكية سهل، مما يزيد من ضعفها".

وختم المتحدث باسم الجيش الإيراني بالتأكيد أن هذه الرسالة تم إعلانها مرارًا، مجددًا التأكيد على الجهوزية الكاملة للدفاع عن الوطن.

