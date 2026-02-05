كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
15 شعبان 2026
إيران

2026-02-05 22:20
60

عُيِّن الأدميرال علي شمخاني أمينًا لمجلس الدفاع الإيراني بموجب مرسوم رئاسي، الخميس 5 شباط/فبراير 2026، وفقًا لوكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

وذكرت الوكالة أنّ "مهام هذا المجلس تشمل تعزيز الجاهزية الدفاعية، ومواجهة التهديدات الناشئة، وتشجيع التنسيق في صنع القرارات الدفاعية".

وفي سياق متصل، أكّد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم رضائي، أنّ "الملف الصاروخي وموضوع تخصيب اليورانيوم هما من خطوط إيران الحمراء".

ونقلت قناة "العالم" عن رضائي قوله: "لن نقبل بطرح شروط كوقف التخصيب ولن نتفاوض على الملف الصاروخي أو الإقليمي".

وأضاف رضائي: "إذا انتهج الأميركيون في المفاوضات المقبلة السياسات السابقة نفسها فستفشل المفاوضات. لذا، على الجانب الآخر أنْ يتصرَّف بعقلانية ومنطقية".

علي شمخاني ايران الصواريخ الإيرانية مجلس الدفاع الإيراني
