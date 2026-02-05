أعلنت اللجنة المنظمة لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزّة، الخميس 5/2/2026، موعد الرحلة المقبلة للأسطول، كاشفةً عن الموانئ التي ستنطلق منها سفنه باتّجاه القطاع المحاصر.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، أوضحت اللجنة أن سفن الأسطول ستبحر في 9 آذار/مارس المقبل من مدينة برشلونة الإسبانية وموانئ أخرى في البحر الأبيض المتوسط، متجهةً نحو قطاع غزّة.

كذلك، أعلنت اللجنة تنظيم قافلتين بريّتين، إحداهما من شمال إفريقيا والأخرى من آسيا، بالتزامن مع انطلاق الأسطول البحري خلال شهر آذار، مشيرةً إلى أن القوافل ستحمل مساعدات طبية وغذائية مخصصة لدعم أهالي القطاع.

وفي ما يتعلق بحجم المشاركة، أكد المنظمون أن الأسطول المقبل يُخطط لأن يضمّ أكثر من 100 قارب، على متنها آلاف الناشطين من مختلف دول العالم، لافتين إلى أن المهمّة ستشهد مشاركة أكثر من ألف طبيب، إلى جانب خبراء في البيئة والصحة ومحققين في جرائم الحرب.

ودعت اللجنة المنظمة جميع الراغبين من مختلف الدول والاختصاصات، ولا سيما الأطباء والمهندسين، إلى الانضمام إلى القافلة البرية التي ستنطلق بالتوازي مع الأسطول البحري، دعمًا لأهالي غزّة في ظل الحصار المستمر.

وحول التهديدات "الإسرائيلية" المحتملة، شدد المنظّمون على أن المخاطر التي قد تواجه الأسطول "لا تُقارن بما يتعرض له أطفال غزّة وما يعانيه الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ثمانية عقود بسبب نظام الفصل العنصري"، مطالبين المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته وحماية القانون الدولي، والتصدي لأي اعتداء قد يستهدف الأسطول.

وأكدوا أن معاناة أهالي قطاع غزّة، ولا سيما آلاف المرضى والجرحى الذين ينتظرون فرصة السفر لتلقي العلاج، لا يمكن تصورها، في وقت يتعرض فيه العائدون إلى القطاع لإجراءات تفتيش مشددة من قبل سلطات الاحتلال.

ودعت اللجنة المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد للإبادة المستمرة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية، معتبرةً أن فلسطين باتت رمزًا عالميًا للصمود في وجه القمع، ومصدر إلهام للنضال من أجل العدالة.

وفي ختام المؤتمر، أكد المنظمون أن الوقت قد حان لأن تتحرك الإنسانية لمواجهة سياسات الإبادة والمشاريع الاستعمارية، ولا سيما تلك التي ينتهجها الاحتلال "الإسرائيلي" عبر تجويع أطفال غزّة عمدًا، رغم ادعاءاته المتكرّرة بالديمقراطية.

يُذكر أنه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، هاجمت قوات بحرية الاحتلال "الإسرائيلي" عشرات القوارب التابعة لأسطول الصمود العالمي في أثناء إبحارها في المياه الدولية باتّجاه غزّة، حيث استولت عليها واعتقلت مئات الناشطين الدوليين الذين كانوا على متنها.

الكلمات المفتاحية