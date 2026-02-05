أعلنت الولايات المتحدة، الخميس شباط/فبراير 2026، أنها اتفقت مع روسيا على استئناف حوار عسكري رفيع المستوى، وذلك بعد ساعات من انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت" التي فرضت قيودًا على الترسانة النووية للبلدين. وقالت القيادة الأوروبية للجيش الأميركي في بيان إن "الحفاظ على الحوار بين الجيوش عامل مهم في الاستقرار والسلام العالميين، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة، ويوفر وسيلة لزيادة الشفافية وخفض التصعيد".

وفي السياق نفسه، أفاد موقع "أكسيوس" بأنّ الولايات المتحدة وروسيا أجرتا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية "محادثات سرّية" في أبو ظبي، تناولت تمديدًا غير رسمي لمعاهدة "نيو ستارت" للحد من ترسانتيهما النوويتين، وذلك بعد إعلان موسكو انتهاء صلاحية المعاهدة بشكلٍ نهائي.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي رفيع قوله إنّ الطرفين "اتفقا على التحرك بحسن نية وبدء مناقشة سبل يمكن من خلالها تحديث معاهدة الأسلحة النووية"، في وقت كانت "نيو ستارت" آخر اتفاق نووي ساري المفعول بين البلدين منذ حقبة الحرب الباردة، إذ حدّدت سقوفًا لأعداد الصواريخ والقاذفات والرؤوس الحربية الإستراتيجية.

ويأتي ذلك بعد إعلان روسيا، يوم أمس الأربعاء 4 شباط / فبراير 2026، انتهاء صلاحية المعاهدة، مبرّرة قرارها بتعليقها سابقًا التنفيذ غير المرضي من الجانب الأميركي، ولا سيما ما يتعلّق بإجراءات الدفاع الصاروخي التي رأت فيها موسكو عناصر تقوّض توازن القوى وتفرض عليها اتّخاذ إجراءات تعويضية خارج إطار الاتفاق.

في سياق متصل، أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أنّ واشنطن وموسكو اتفقتا على إطلاق حوار عسكري بقيادة الجنرال أليكسوس غرينكويتش، مؤكدًا أنّ قناة الاتّصال هذه "بالغة الأهمية لتحقيق السلام والحفاظ عليه".

وأشار ويتكوف إلى أنّ "أبو ظبي" استضافت، في 4 و5 شباط/فبراير الجاري، الجولة الثانية من الاجتماع الثلاثي الذي ضمّ وفودًا من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، بهدف دفع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، لافتًا إلى أنّ المناقشات كانت بنّاءة وركّزت على تهيئة الظروف اللازمة لسلام دائم.

وأوضح أنّ الوفود توصّلت إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن 157 أسير حرب من كلّ جانب، في أول عملية تبادل أسرى منذ خمسة أشهر، وناقشت كذلك آليات تنفيذ وقف إطلاق النار ومراقبة توقف العمليات العسكرية، على أن ترفع تقاريرها إلى عواصمها تمهيدًا لمواصلة المباحثات في الأسابيع المقبلة.

من جهتها، أعلنت دولة الإمارات نجاح وساطة جديدة بين موسكو وكييف، أسفرت عن إنجاز عملية تبادل شملت 314 أسيرًا من الجانبين، ليرتفع عدد الأسرى الذين تم تبادلهم عبر الوساطات الإماراتية إلى 4955 أسيرًا. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية استمرار مساعيها لدعم الحلول السلمية للنزاع الأوكراني والتخفيف من آثاره الإنسانية.

ويذكر أن الجولة الأولى من المشاورات والاجتماعات السابقة قد عقدت في أبو ظبي يومي 23 و24 كانون الثاني/ يناير الماضي.

