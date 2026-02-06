وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة العُمانية مسقط، صباح اليوم الجمعة 06 شباط/فبراير 2026، للمشاركة في المفاوضات النووية (غير المباشرة) مع الوفد الأميركي.

ويرافق الوزير عراقجي في هذه الزیارة: نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، ونائب وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية حميد قنبري، وعدد من الدبلوماسيين الإيرانيين.

وكان في استقبال الوزير عراقجي والوفد المرافق في مطار مسقط الدولي عدد من المسؤولين العُمانيين.

ووفقًا لإعلان وزير الخارجية الإيراني ستُعقد جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة صباح اليوم في مسقط، ووفقًا لتصريحات المسؤولين الأميركيين،سيتولى الممثل الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، و صهر دونالد ترامب مساعده جاريد كوشنر، إدارة المحادثات مع إيران نيابةً عن الولايات المتحدة.

وكان "ويتكوف" قد وصل إلى مسقط قبل ساعات من وصول الوفد الإيراني.

وستُعقد هذه الجولة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في وقتٍ يهدد فيه الوجود العسكري الأميركي في المنطقة والتهديدات والادعاءات الموجهة ضد إيران أمن المنطقة.

وتزامنًا مع الجولة الجديدة من المفاوضات الإيرانية - الأميركية كشفت الجمهورية الإسلامية في إيران عن أحد أهم صواريخها بعيدة المدى "خورمشهر - 4" الباليستي (الذي تبلغ سرعته 8 ماخ داخل الغلاف الجوي و16 ماخ خارجه).

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - إرنا الرسمية إن "إيران ستجلس على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية بينما تتحمل التجربة المريرة لخمس جولات من المفاوضات مع واشنطن، والتي توقفت في نهاية المطاف بسبب عدوان الكيان الصهيوني على إيران والهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية السلمية ولذلك، تُعدّ مسألة الثقة التحدي الأهم الذي يواجه إيران في هذه الجولة من المفاوضات".

لا تنسى أحداث العام الماضي

وكتب الوزير عراقجي، عبر حسابه على منصة "إکس" قبل بدء المفاوضات الثنائية غير المباشرة يقول: "إيران تدخل مسار الدبلوماسية بعينين مفتوحتين ودون أن تنسى أحداث العام الماضي".

وتابع وزير الخارجية قائلًا: "نحن ننخرط في التفاعل بحسن نية، ونتمسك في الوقت نفسه بحقوقنا بحزم".

وأكد عراقجي ضرورة احترام الالتزامات، وتابع قائلًا: "إن التكافؤ في المكانة والاحترام المتبادل والمنافع والمصالح المتبادلة ليست مجرد شعارات؛ بل هي ضرورة حتمية وأساس لاتفاق مستدام".





الكلمات المفتاحية