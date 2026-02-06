كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

15 شعبان 2026
المقال التالي إنارة شموع وأناشيد وتوزيع هدايا .. احتفال كبير بمولد الإمام المهدي في بعلبك

لبنان

فياض: البلد يمر في مفترق طرقٍ حسّاس ودقيق
لبنان

فياض: البلد يمر في مفترق طرقٍ حسّاس ودقيق

2026-02-06 09:11
62

شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض على أنه: "مما لا شك فيه بأن البلد يمر في مفترق طرق حساس ودقيق، يستدعي من الجميع أن يتعاطى بأعلى درجات المسؤولية، كي ننقذ هذا البلد وننتقل به إلى الضفة الآمنة، ونتمكن جميعًا من مواجهة هذه الضغوطات والتحديات الكثيرة. هذا يستدعي التشاور والحوار والتفاهم حول القضايا المصيرية التي يواجهها البلد".

وخلال لقاء سياسي، أقيم في مجمع الإمام الخميني (قده) في تحويطة الغدير مع أهالي بلدة بليدا الجنوبية، أشار فياض إلى أن هناك ضغوطات واضحة، بالأخص في هذه المرحلة، تدفع باتجاه أن تتحوّل منطقة شمالي نهر الليطاني إلى مساحة لتفاقم التعقيدات بين الجيش اللبناني والمقاومة وبيئتها.

وقال فياض:" نحن نعتقد ونؤمن أن قيادة الجيش اللبناني تملك من الحكمة والمسؤولية الوطنية والوعي بما يتيح لها أن تتعاطى مع هذه المرحلة بأعلى درجات النضج والرشد والمسؤولية. الجيش اللبناني هو جيشنا الوطني، وضباطه وعناصره هم أبناؤنا، ونحن أهله، وبالتأكيد سنتعاطى مع هذه المرحلة على النحو الذي لا يتيح للأعداء بأن يحققوا ما يصبون إليه".

وأكد أنه ليس للمقاومة أي مظاهر مسلحة، لا في شمالي نهر الليطاني ولا في غيره، وليس لها أي تحركات عسكرية تتناقض وسيادة الدولة ومع الحركة الميدانية للجيش اللبناني ودوره. لذلك نحن ندعو الجميع إلى التبصّر بحجم المخاطر القائمة وتأكيد أهمية الحوار والتواصل والتشاور، كي نقطع على العدو من أن يحوّل المشكلة من كونها مشكلة بين لبنان والعدو "الإسرائيلي" إلى كونها مشكلة بين اللبنانيين أنفسهم".

الكلمات المفتاحية
لبنان علي فياض
إقرأ المزيد
المزيد
فياض: البلد يمر في مفترق طرقٍ حسّاس ودقيق
فياض: البلد يمر في مفترق طرقٍ حسّاس ودقيق
لبنان منذ 49 دقيقة
الصرّاف: الميكانيزم رديف لليونيفيل وليس بديلًا عنها
الصرّاف: الميكانيزم رديف لليونيفيل وليس بديلًا عنها
لبنان منذ 10 ساعات
غارات صهيونية على وداي برغز والمحمودية جنوبًا وجرود الهرمل وبوداي
غارات صهيونية على وداي برغز والمحمودية جنوبًا وجرود الهرمل وبوداي
لبنان منذ 13 ساعة
وقفة تضامنية في كفر تبنيت: تأكيد على الصمود رغم بربرية العدو وتدميره للمنازل 
وقفة تضامنية في كفر تبنيت: تأكيد على الصمود رغم بربرية العدو وتدميره للمنازل 
لبنان منذ 13 ساعة
مقالات مرتبطة
فياض: البلد يمر في مفترق طرقٍ حسّاس ودقيق
فياض: البلد يمر في مفترق طرقٍ حسّاس ودقيق
لبنان منذ 49 دقيقة
الرهان على أميركا مجددًا
الرهان على أميركا مجددًا
مقالات مختارة منذ ساعتين
لقاء ثقافي في طاريا لمناسبة الذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران
لقاء ثقافي في طاريا لمناسبة الذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران
لبنان منذ 13 ساعة
وزير الصحة يزور مركز سرطان الأطفال: مستمرون في مكافحة المرض
وزير الصحة يزور مركز سرطان الأطفال: مستمرون في مكافحة المرض
لبنان منذ 14 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة