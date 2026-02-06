كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
15 شعبان 2026
المقال التالي العدوان على غزة.. غارات جوية وقصف مدفعي ونسف مبانٍ سكنية

فلسطين

الاحتلال الصهيوني يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين

الاحتلال الصهيوني يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة

2026-02-06 11:07
85

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الجمعة (06 شباط/فبراير 2026)، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفّة الغربية المحتلة، تركزت في محافظات قلقيلية ونابلس والخليل وجنين.

هذا؛ وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال "الإسرائيلي" نفذت، فجر اليو،م عملية دهم واقتحامات في بلدة إماتين شرق قلقيلية، وتخللها عمليات تفتيش لعدد من المنازل، فأسفرت عن اعتقال عدد كبير من أبناء البلدة، عُرف منهم: حمزة خالد غانم، همام زياد صوان، علاء فؤاد غانم، عمرو فؤاد غانم، عبود بري، إسماعيل عوني بري. كمت اعتقلت في حملة مماثلة الشاب محمود أحمد قدومي من بلدة جيوس شمال مدينة قلقيلية.

في محافظة نابلس؛ شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في قرية بيت جن شرق مدينة نابلس، فاعتقلت الشاب زكريا شهير حنيني، كما اعتقلت الشاب عبادة السويطي من مدينة دورا جنوب محافظة الخليل.

كذلك نفذت قوة خاصة من جيش الاحتلال عملية دهم لأحد أحياء بلدة صانور الواقعة في جنوب مدينة جنين، اعتقلت خلالها الشاب عمر المفيد أبو معمر.

إلى ذلك؛ تواصل قوات الاحتلال حملات الدهم والاعتقال في بلدات ومدن الضفّة الغربية المحتلة بوتيرة يومية، وذلك في إطار عدوانها المتصاعد منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الأسرى الضفة الغربية قوات الاحتلال الصهيوني
