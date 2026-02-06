شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الجمعة (06 شباط/فبراير 2026)، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفّة الغربية المحتلة، تركزت في محافظات قلقيلية ونابلس والخليل وجنين.

هذا؛ وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال "الإسرائيلي" نفذت، فجر اليو،م عملية دهم واقتحامات في بلدة إماتين شرق قلقيلية، وتخللها عمليات تفتيش لعدد من المنازل، فأسفرت عن اعتقال عدد كبير من أبناء البلدة، عُرف منهم: حمزة خالد غانم، همام زياد صوان، علاء فؤاد غانم، عمرو فؤاد غانم، عبود بري، إسماعيل عوني بري. كمت اعتقلت في حملة مماثلة الشاب محمود أحمد قدومي من بلدة جيوس شمال مدينة قلقيلية.

في محافظة نابلس؛ شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في قرية بيت جن شرق مدينة نابلس، فاعتقلت الشاب زكريا شهير حنيني، كما اعتقلت الشاب عبادة السويطي من مدينة دورا جنوب محافظة الخليل.

كذلك نفذت قوة خاصة من جيش الاحتلال عملية دهم لأحد أحياء بلدة صانور الواقعة في جنوب مدينة جنين، اعتقلت خلالها الشاب عمر المفيد أبو معمر.

إلى ذلك؛ تواصل قوات الاحتلال حملات الدهم والاعتقال في بلدات ومدن الضفّة الغربية المحتلة بوتيرة يومية، وذلك في إطار عدوانها المتصاعد منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

