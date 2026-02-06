تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن، في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في قطاع غزة، بسلسلة اعتداءات جوية وبرية طاولت مناطق متفرقة من القطاع، لا سيما مدينة خان يونس التي تشهد تصعيدًا متواصلًا، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.

في اليوم الـ119 من اتفاق وقف إطلاق النار؛ نفذت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة (06 شباط/فبراير 2026)، عمليات نسف واسعة للمباني السكنية في أماكن وجودها شمال شرقي مدينة غزّة، ضمن سياسة تدمير المربعات السكنية التي تتبعها في المدينة.

في شمال القطاع؛ نفذت قوات الاحتلال، أيضًا، عمليات نسف إضافية استهدفت منشآت ومباني في مناطق شمالي قطاع غزّة، وسط دويّ انفجارات ضخمة هزت المنطقة.

في مدينة خان يونس، شن الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارة جوية عنيفة؛ استهدفت مبنى سكنيًا مؤلفًا من 3 طوابق فدمّر بالكامل وألحق أضرارًا بالغة في المباني المجاورة، مع وقوع إصابات في صفوف الأهالي.

كذلك نفذ جيش الاحتلال عملية نسف جديدة استهدفت منطقة جنوب شرقي مدينة خان يونس، تزامنًا مع تحركات عسكرية مكثفة. وفي المدينة نفسها، أطلقت الدبابات "الإسرائيلية" نيرانها الثقيلة وبكثافة باتجاه المناطق الشرقية والجنوبية للمدينة.

كما أفادت مصادر محلية بأن الطيران المروحي "الإسرائيلي" فتح نيران رشاشاته الثقيلة، وبشكل كثيف، على عدة أحياء سكنية في مدينة رفح جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف وإطلاق نار من الآليات والآليات "الإسرائيلية" المتمركزة في المدينة، وتحليق مكثف للطيران المروحي الحربي في سماء المدينة.



هذا؛ وأدّت الخروقات "الإسرائيلية"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين في سلسلة اعتداءات استهدفت مناطق مختلفة في قطاع غزّة.

الإحصائيات

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، بوصول جثامين 27 شهيدًا، و18 جريحًا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

واستنادًا إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية؛ ارتفع إجمالي عدد الشهداء، منذ إعلان وقف إطلاق النار (10 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، إلى 574 شهيدًا والإصابات إلى 1518 جريحًا، وتمكّنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثامين 717 شهيدًا من تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة وركامها.

إلى ذلك؛ ارتفعت الحصيلة الإجمالية، منذ بدء حرب الإبادة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى "71 ألفًا و851 شهيدًا، و171 ألفًا و626 جريحًا، بحسب البيانات الرسمية التي تعدها وزارة الصحة الفلسطينية.

