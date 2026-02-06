كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
كيان العدو يخشى اتفاقًا نوويًا جزئيًا مع إيران
كيان العدو يخشى اتفاقًا نوويًا جزئيًا مع إيران

2026-02-06 11:48
خشية "إسرائيلية" من تكرار سيناريو مسقط 2013
رأى الصحافي "الإسرائيلي" بن كاسبيت أن زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تُهدئ مخاوف القيادة السياسية والأمنية "الإسرائيلية" من احتمال موافقة الولايات المتحدة على اتفاق جزئي مع إيران.

وتناول الكاتب في مقالة نشرت على موقع "آل - مونيتور" مخاوف "إسرائيل" من أن توافق واشنطن على صفقة تقتصر على الملف النووي فقط، دون أن تشمل ملفات أخرى مثل برنامج صواريخ إيران الباليستية ودعمها "للوكلاء" (وفق تعبير الكاتب)، الأمر الذي سيمنح إيران المزيد من الوقت لوضع إستراتيجيات جديدة.

وأشار إلى أنّ اختيار إيران لسلطنة عمان لاستضافة المحادثات أثار مخاوف "إسرائيل"، إذ إنّ الأخيرة لم تنسَ المفاوضات النووية التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران عام 2013 في مسقط. وأضاف أنّ الصدمة "الإسرائيلية" بسبب تلك المحادثات السرية التي خاضتها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، لا تزال تلقي بثقلها على القيادة السياسية والأمنية "الإسرائيلية" منذ أكثر من عقد.

وأشار الكاتب إلى أنّ رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو التقى ويتكوف يوم الثلاثاء الماضي قبل انطلاق المحادثات، بهدف تجنب سيناريو مماثل لما حصل خلال حقبة أوباما. ونقل عن مسؤول دبلوماسي "إسرائيلي" رفيع المستوى أن "إسرائيل" تريد أن تكون "داخل الغرفة" وعلى اطلاع على ما يجري هذه المرة، وذلك لمنع الإيرانيين من "خداع الإدارة الأميركية مجددًا" (وفق ما نسب إلى المصدر)، ونقل كلّ المعلومات التي تملكها "إسرائيل" إلى الأميركيين "قبل فوات الأوان".

وأضاف الكاتب أنّ "إسرائيل" تحثّ الولايات المتحدة على عدم التنازل عن أي من مطالبها، مثل تفكيك البنية التحتية النووية، وإخراج اليورانيوم المخصب من إيران، ووقف إنتاج الصواريخ الباليستية، ووقف تمويل "الوكلاء". كما نقل عن المصدر "الإسرائيلي" الرفيع المستوى أنّ أي شيء لا يشمل كلّ هذه الشروط يجب اعتباره فشلًا.

غير أنّ الكاتب نقل عن نفس المصدر تساؤله عما إذا كان ترامب سيوافق على مثل هذا التقييم. كما نقل عن المصادر أنّ المساعي الأميركية لتجديد المفاوضات تبدو مساعي حقيقية، وأنّ ترامب لا يريد أن يظهر أمام الناس كشخص يقفز مباشرة إلى الحرب دون البحث في إمكانية الحلّ السياسي.

