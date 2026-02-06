أصدرت مجموعة من أتباع الأديان السماوية والمفكرين والناشطين الدوليين الأحرار من 20 دولة حول العالم بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه دعمهم لسماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي في أعقاب التهديدات الأميركية في حقه، مؤكدين أنه يمثل صوتًا يدافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها ويواصل هذا الطريق مدركًا التكاليف.

وأكدت هذه المجموعة ضرورة الاهتمام بالنماذج الأخلاقية والحضارية في إدارة المجتمعات المعاصرة، مشيرة إلى دور الشخصيات المؤثرة في التحولات الفكرية والاجتماعية العالمية، إلى سعيها لتعزيز النظرة الحوارية بين الأديان والشعوب وتوسيع أفق التفاهم المتبادل على الساحة الدولية.

وجاء في البيان: "نحن، مجموعة من أتباع الأديان السماوية والمفكرين المستقلين والأحرار في العالم، من شعوب وثقافات متنوعة، قد عقدنا العزم على التعبير عن وجهة نظرنا حول شخصية يتجاوز دورها الحدود الاعتقادية والسياسية، ويكون محل تأمل في التحولات الفكرية والأخلاقية في العالم المعاصر".

أضاف البيان: "إن سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو من بين القادة الذين في عالم مليء بالتسييس والمقاييس المزدوجة والهيمنة، لا يزالون متمسكين بمبادئ مثل الكرامة الإنسانية واستقلال الشعوب والعدالة والمقاومة في مواجهة الظلم، ما لفت انتباهنا ليس انتماؤه الديني، بل التزامه المستمر بالمبادئ الأخلاقية وشجاعته في اتّخاذ القرارات والنظرة الحضارية لمستقبل البشرية".

وتابع: "في عصر يصاب فيه العديد من القادة العالميين بالخمول أو المساومة في مواجهة القوّة والثروة، فهو يمثل صوتًا يدافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها ويواصل هذا الطريق مدركًا التكاليف. هذه السمة تبعث على الاحترام والتأمل حتّى لدى أولئك الذين لا ينتمون للنظام الفكري أو السياسي الإيراني".

وأردف: "نحن نؤمن بأن عالم اليوم بأمسّ الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى قادة متجذرين في الهوية والرأي المستقل والالتزام الأخلاقي. من هذا المنظور، يعدّ دور آية الله الخامنئي في تعزيز خطاب المقاومة في مواجهة الظلم والهيمنة ظاهرة هامة في المعادلات الفكرية للعالم المعاصر".

وختم المشاركون: "هذا البيان هو تعبير عن احترامنا لنموذج من القيادة القائمة على المبادئ الإنسانية والمسؤولية التاريخية؛ نموذج يتجاوز التحديدات الدينية والسياسية، ويستحق الاهتمام والحوار والدراسة المنصفة على المستوى العالمي".

ووقع البيان كل من:

- ألكسندر جيليفيتش دوغين - مفكر سياسي، قائد ومؤسس حزب أوراسيا (روسيا)

- الأسقف غيورغي ماتروسوف - رئيس قسم العلاقات مع العالم الإسلامي، الكنيسة الأرثوذكسية الروسية (روسيا)

- الأسقف سوراشاي فوتيودومليرت - رئيس جمعية "Assemblies of God" (تايلاند)

- القس إيمانويل نحيميا - قس كنيسة CSI - KCD، ناشط في الحقوق المدنية وحقوق فلسطين (الهند)

- القس إيمانويل صوبه - قس ومبشر مسيحيى (باكستان)

- الأب ديفيد سميث - قس أنجليكاني، ناشط في العدالة الاجتماعية والحوار بين الأديان (أستراليا)

- الأب جوزيف أتيه فوكولوري - قس وناشط مسيحيى (كينيا)

- الأخت بوبي تشيلشيه - راهبة وناشطة مسيحية (زامبيا)

- جون دايال - كاتب وصحفي مسيحي، عضو سابق في المجلس الوطني للتضامن بالهند (الهند)

- سيرغي بابورين - سياسي مسيحي، نائب سابق في دوما روسيا (روسيا)

- توشار غاندي - كاتب وناشط سلام، حفيد المهاتما غاندي (الهند)

- خافيير فيرمين - ناشط حرية وعدالة (إسبانيا)

- الدكتورة مريم أبو دقة - قيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أسيرة محررة وناشطة اجتماعية (فلسطين)

- البروفيسور جون تريمبل - رئيس حزب الشعب الثوري الإفريقي (جنوب إفريقيا)

- الدكتورة مالوسي مينكوبي - باحثة، جامعة جوهأنسبرغ (جنوب إفريقيا)

- أنطوني شاكر - أستاذ في جامعة مكغيل (كندا)

- مأربيل بيريتا (أمبيرلي) - عضو هيئة التدريس في جامعة بوليفار (فنزويلا)

- الدكتور ألبرتو فيتور - أستاذ وباحث جامعي (الأرجنتين)

- إلياس الهاشم - أستاذ في الجامعة المسيحية (لبنان)

- نافين تشاندرا جها - أستاذ في الجامعة المسيحية (الهند)

- نبيل الترك - مفكر مسيحيى (هولندا)

- الدكتور ميشال قدي - كاتب ومفكر مسيحيى (لبنان)

- جوليانو أريسبرو دي أوليفيرا - ناشط مسيحيى دولي (البرازيل)

- ماركوس تينوريو - ناشط مسيحي، نائب رئيس معهد إبراسبال (البرازيل)

- إنياسي كاسادو - ناشط مسيحيى (إسبانيا)

- فيوليت داغر - ناشطة مسيحية، رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان (فرنسا)

- منظمة دولية (ماليزيا)

- SEJAGAT - منظمة دولية (ماليزيا)

- Humanitarian in Action International - منظمة دولية (ماليزيا)

- Center for Peace Action and Development - مركز العمل والتنمية من أجل السلام (ماليزيا)

Global Coalition in Support of Baitul Maqdis and Palestine - الائتلاف العالمي لدعم بيت المقدس وفلسطين (ماليزيا)

- أوليغ فومين - رئيس مؤسسة RUSSAR الخيرية (روسيا)

- رانجان سليمان - كاتب وصحفي مسيحيى (الهند)

- عباس جومع - صحفي ومحلل سياسي مسيحيى (روسيا)

- ماكسيم شيفتشينكو - صحفي وشخصية سياسية وناشط حقوقي (روسيا)

- روني ألفا - كاتب وصحفي (لبنان)

- سركيس الشيخا الدويهي - شاعر وناشط إعلامي مسيحيى (لبنان)

- هيلانة عطا الله - كاتبة وناشطة إعلامية مسيحية (سوريا)

- محمد جان - ناشط ثقافي مسيحيى (الهند)

- رضوان - مهندس مسيحيى (الهند)

- صادق خان - مفكر مسيحيى (الهند)

- مهدي - مفكر مسيحيى (الهند)

- محمد طاريج - لغوي مسيحيى (الهند)

- عادل خان - مفكر مسيحيى (الهند)

- مهدي باقر خان - ناشط وطالب (الهند)

- ياشفي سادق زايدي - ناشطة وطالبة (الهند).

