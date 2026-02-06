كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

15 شعبان 2026
المقال التالي الخارجية العُمانية: المشاورات مع وفدي إيران وأميركا ركزت على تهيئة الظروف للمفاوضات

رياضة

إيران تبلغ نهائي كأس آسيا للصالات
رياضة

إيران تبلغ نهائي كأس آسيا للصالات

2026-02-06 13:57
24

تأهل المنتخب الإيراني لكرة الصالات، إلى نهائي كأس أمم آسيا، في أعقاب تغلبه على نظيره العراقي بنتيجة 4 – 2، في المباراة التي جمعت المنتخبين يوم أمس الخميس في مباريات كأس الأمم الآسيوية، التي تستضيفها إندونيسيا.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الياباني مع نظيره الإندونيسي عصر اليوم الجمعة 06 شباط/فبراير 2026، في المباراة الثانية من النصف النهائي.

وسيواجه المنتخب الإيراني، المنتخب الفائز من مباراة اليابان وإندونيسيا، في المباراة النهائية للبطولة والتي ستقام مساءً غد السبت المقبل.


ضمّت التشكيلة الأساسية للمنتخب الإيراني كلًا من: باقر محمدي (حارس المرمى)، ومحمد حسين درخشاني، ومهدي كريمي، وسالار أقابور، وبهروز عظيمي. 

سجل أهداف إيران كلّ: من محمد حسين درخشاني، وبهروز عظيمي، وحسين طيبي، وسالار أقابور.

الكلمات المفتاحية
العراق الجمهورية الاسلامية في إيران كرة القدم اندونيسيا
إقرأ المزيد
المزيد
إيران تبلغ نهائي كأس آسيا للصالات
إيران تبلغ نهائي كأس آسيا للصالات
رياضة منذ 23 دقيقة
إيرانية تنضم رسميًّا إلى اللجنة الأولمبية الدولية
إيرانية تنضم رسميًّا إلى اللجنة الأولمبية الدولية
رياضة منذ يوم
غوارديولا يُجدد دعمه لفلسطين: لن أقف صامتًا أمام معاناة الأبرياء
غوارديولا يُجدد دعمه لفلسطين: لن أقف صامتًا أمام معاناة الأبرياء
رياضة منذ يوم
برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
رياضة منذ يوم
مقالات مرتبطة
مسؤول برلماني إيراني: نشارك في المفاوضات بالاعتماد على قوتنا الوطنية ودعم الشعب
مسؤول برلماني إيراني: نشارك في المفاوضات بالاعتماد على قوتنا الوطنية ودعم الشعب
إيران منذ 16 دقيقة
الخارجية العُمانية: المشاورات مع وفدي إيران وأميركا ركزت على تهيئة الظروف للمفاوضات
الخارجية العُمانية: المشاورات مع وفدي إيران وأميركا ركزت على تهيئة الظروف للمفاوضات
عربي ودولي منذ 20 دقيقة
إيران تبلغ نهائي كأس آسيا للصالات
إيران تبلغ نهائي كأس آسيا للصالات
رياضة منذ 23 دقيقة
بيان صادر عن أساقفة وقساوسة ومفكرين عالميين دعمًا للإمام الخامنئي
بيان صادر عن أساقفة وقساوسة ومفكرين عالميين دعمًا للإمام الخامنئي
إيران منذ 27 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة