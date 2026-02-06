تأهل المنتخب الإيراني لكرة الصالات، إلى نهائي كأس أمم آسيا، في أعقاب تغلبه على نظيره العراقي بنتيجة 4 – 2، في المباراة التي جمعت المنتخبين يوم أمس الخميس في مباريات كأس الأمم الآسيوية، التي تستضيفها إندونيسيا.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الياباني مع نظيره الإندونيسي عصر اليوم الجمعة 06 شباط/فبراير 2026، في المباراة الثانية من النصف النهائي.

وسيواجه المنتخب الإيراني، المنتخب الفائز من مباراة اليابان وإندونيسيا، في المباراة النهائية للبطولة والتي ستقام مساءً غد السبت المقبل.



ضمّت التشكيلة الأساسية للمنتخب الإيراني كلًا من: باقر محمدي (حارس المرمى)، ومحمد حسين درخشاني، ومهدي كريمي، وسالار أقابور، وبهروز عظيمي.

سجل أهداف إيران كلّ: من محمد حسين درخشاني، وبهروز عظيمي، وحسين طيبي، وسالار أقابور.

