الخارجية العُمانية: المشاورات مع وفدي إيران وأميركا ركزت على تهيئة الظروف للمفاوضات
عربي ودولي

الخارجية العُمانية: المشاورات مع وفدي إيران وأميركا ركزت على تهيئة الظروف للمفاوضات

2026-02-06 14:00

2026-02-06 14:00
32

أعلنت وزارة الخارجية العُمانية في بيان عن أن المشاورات التي أجرتها مع الوفدين الإيراني والأميركي ركزت على تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية والفنية.

وقالت الخارجية العُمانية في بيان نشرته على حسابها الرسمي عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة 06 شباط/فبراير 2026: "في إطار استضافة سلطنة عُمان لمفاوضات الملف النووي الإيراني، أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، صباح اليوم، مشاورات منفصلة مع کل من الوفد الإيراني برئاسة معالي الدكتور السيد عباس عراقجي، ومع الوفد الأميركي برئاسة ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجاريد كوشنر".

وأوضح البیان أن "هذه المشاورات ركزت على تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المحادثات الدبلوماسية والفنية، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على أهمية هذه المشاورات نظرًا لجهود الطرفين لإنجاحها وتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين".

وأشار البيان إلى أن وزير خارجية سلطنة عُمان "أكد مجدّدًا التزام بلاده بمواصلة دعم الحوار وتقريب وجهات نظر الأطراف، وأعرب عن استعداد عُمان للعمل مع مختلف الشركاء للتوصل إلى حلول سياسية متفق عليها تتماشى مع الأهداف والتطلعات المرجوة".

وختمت الخارجية العُمانية بأن الوزير البوسعيدي عبر في كلمة له عن تقديره العميق لجهود دول المنطقة الداعمة لهذه المفاوضات.

