أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي في إيران إبراهيم عزيزي، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشارك في المفاوضات الثنائية غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية في العاصمة العُمانية "بالاعتماد على مكونات القوة الوطنية، والاقتدار الميداني، والدعم الشعبي، ومن موقف فعال وقوي".

وأشار عزيزي في تصريح له اليوم الجمعة 06 شباط/فبراير 2026، تزامنًا مع انطلاق هذه المفاوضات في مسقط، إلى "تاريخ السلوك الأميركي تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقال: "إن الشعب الإيراني الصامد والواعي يدرك تمامًا أن سجل الولايات المتحدة مليء بخرق الوعود والخداع والانتهاك الصارخ للالتزامات الدولية؛ وهي تجربة أثبتت لبلادنا صحتها في مراحل تاريخية مختلفة، وأصبحت اليوم رصيدًا استراتيجيًا في عملية صنع القرار الرئيسية للجمهورية الإسلامية الإیرانیة".

وأضاف: "يجب على فريق التفاوض أن يتابع مهمة حماية الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الإيراني بكل يقظة، مستفيدًا من التجارب السابقة، وفي إطار الخطوط الحمراء للنظام".

وأعلن عزيزي أن "مجلس الشورى الإسلامي وخاصة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس سيقوم في إطار واجباته الرقابية، بمراقبة عملية المفاوضات عن كثب وبشكل مستمر، وسيحمي بحزم المصالح الوطنية والأمن الاستراتيجي وحقوق الشعب الإيراني".

