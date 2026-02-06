أطلقت وحدةُ الأنشطة الإعلامية شعار سنكمل الطريق لمناسبة ذكرى الشهداء القادة.

يأتي هذا الشعار تأكيدًا على الاستمرارية وعدم انقطاع النهج بين الأجيال، ويستند إلى قولٍ لسيد شهداء الأمة، السيد حسن نصرالله (رض): "هذا الطريق سنكمله"، في دلالةٍ على مواصلة المسار الذي تأسّس على الالتزام والعمل وتحمل المسؤولية ونصرة الحقّ مهما بلغت التضحيات، وعلى تحويل الذكرى إلى فعلٍ مستمر في الحاضر والمستقبل، فتكون الدماء مصدرًا للقوّة، لا سببًا للتراجع يومًا.



