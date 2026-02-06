كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
15 شعبان 2026
لمناسبة ذكرى الشهداء القادة.. وحدةُ الأنشطة الإعلامية تطلق شعار
لمناسبة ذكرى الشهداء القادة.. وحدةُ الأنشطة الإعلامية تطلق شعار "سنكمل الطريق"

2026-02-06 14:30
أطلقت وحدةُ الأنشطة الإعلامية شعار سنكمل الطريق لمناسبة ذكرى الشهداء القادة.

يأتي هذا الشعار تأكيدًا على الاستمرارية وعدم انقطاع النهج بين الأجيال، ويستند إلى قولٍ لسيد شهداء الأمة، السيد حسن نصرالله (رض): "هذا الطريق سنكمله"، في دلالةٍ على مواصلة المسار الذي تأسّس على الالتزام والعمل وتحمل المسؤولية ونصرة الحقّ مهما بلغت التضحيات، وعلى تحويل الذكرى إلى فعلٍ مستمر في الحاضر والمستقبل، فتكون الدماء مصدرًا للقوّة، لا سببًا للتراجع يومًا.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله القادة الشهداء
مشاركة