أدى تفجير إرهابي نفذه انتحاري داخل مسجد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد خلال أداء صلاة الجمعة إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المشاركين في الصلاة.

وأعلنت الشرطة الباكستانية أن الاعتداء الإرهابي وقع داخل مسجد السيدة خديجة الكبرى في العاصمة إسلام آباد وأدى إلى سقوط 31 شهيدًا وإصابة 169 آخرين بجروح مختلفة، وفق حصيلة أولية للهجوم الذي وقع أثناء أداء صلاة الجمعة.

وتوقعت مصادر في الشرطة الباكستانية ارتفاع حصيلة الضحايا أكثر، مشيرة إلى أن من بين الجرحى أشخاص أصيبوا بجراح بالغة وبعضهم بحال الخطر.

وأفادت مصادر أمنية باكستانية بأن "مهاجمًا انتحاريًا" فجر نفسه لدى توقيفه عند مدخل المسجد الواقع في منطقة تيرلاي بضواحي إسلام آباد.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الاعتداء ودعا السلطات والأجهزة الأمنية إلى ملاحقة المهاجمين ومعاقبتهم.

وأظهرت صور من موقع الانفجار جثثًا ملطخة بالدماء داخل المسجد وفي الباحة الخارجية، وتناثرًا لشظايا الزجاج والحطام، وسط حالة من الذعر بين المصلين.

وأشارت التقارير الواردة من باكستان إلى أن عشرات الجرحى كانوا ممددين على الأرض بينما كان آخرون يستغيثون طلبًا للمساعدة.

