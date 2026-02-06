شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، على أن أهمية اللقاء بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الأخير، تكمن في أنه أعاد فتح قنوات التواصل.

وفي حديث لإذاعة النور، أكد فياض أن المطلوب في هذه المرحلة هو أن نكون قادرين على التنسيق والتعاون وتقريب وجهات النظر في إطارٍ يخدم تحقيق لبنان لأهدافه.

وأشاد فياض بموقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل في واشنطن حين ردّ على السيناتور الأميركي ليندسي غراهام بأن "حزب الله ليس إرهابيًا في السياق اللبناني"، مؤكدًا أنه موقف يستحق التقدير، لافتًا إلى أن إدارة الجيش اللبناني لملف ما يُسمى بـ"حصرية السلاح" إدارة مسؤولة رغم الضغوطات التي تمارس عليه ورغم قرارات السلطة اللبنانية.

وفي ملف الانتخابات النيابية المقبلة، أشار فياض إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ المعنيين بأن الانتخابات النيابية ستكون في موعدها المقرر، وأضاف: "سنخوض هذه الانتخابات مع حركة أمل، وبالقديم على قِدمه، والتحالفات الانتخابية سنخوضها معًا بالتفاهم وبأعلى درجات التنسيق والتعاون"، لافتًا إلى أن بيئة الثنائي الوطني لا تزال متماسكة وملتفة حول خياراتها السياسية.

وعن "الضغوط التي تتعرض لها بيئة المقاومة"، أشار فياض إلى أن بعض المسؤولين اللبنانيين أصبحوا ملكيين أكثر من الملك، معلنًا تشكيل لجنة على مستوى حزب الله من حقوقيين ونواب، وأنه تم درس ملفات، منها وضع الإشارات على بعض العقارات، عملية نقل الأموال، إقفال الحسابات المصرفية بالليرة اللبنانية للبعض وغيرها وبأنه قد تم التوصل الى نتائج.

وكشف فياض أنه "سيكون هناك اجتماع مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وسيتم وضع النقاط على الحروف بملف إقفال بعض الحسابات المصرفية".

وفي ملف إعادة الاعمار والإيواء، كشف فياض أن حزب الله سيقدم مبالغ للإيواء لمدة 3 شهور قريبًا جدًا، وأن ملف إعادة الترميم تتم متابعته على قدم وساق، لافتًا إلى السير بملف إعادة الإعمار حكوميًا، حيث تمكنت لجنة المال والموازنة أن تنتزع إقرار مبلغ 90 مليون دولار لإطلاق إعادة الترميم الإنشائي والحاجة الفعلية هي 150 مليون دولار، إلى جانب إقرار مجلس الوزراء آلية إعادة الإعمار.

وعن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب، أكد فياض أنه "أمرٌ إيجابي، وإن تأخرت، ونشجعه على هكذا زيارات".

وبشأن ملف المفاوضات الأميركية - الإيرانية، وصفه فياض بـ"شديد التعقيد"، وأضاف: "إيران مستعدة للذهاب بعيدًا في الملف النووي".

