كشفت قناة TRT التركية الرسمية، عن أن المخابرات التركية ألقت القبض على شخصين بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الصهيوني "الموساد" في عملية أمنية نُفذت بمدينة إسطنبول.

ونقلت القناة التركية عن مصادر أمنية اليوم الجمعة 06 شباط/فبراير 2026 قولها "إن الموقوفَين هما: تاجر رخام ويدعى محمد بوداق دريا، وشريكه وسيل كريم أوغلو، مشيرة إلى اعتقالهما بعد الاشتباه بتورطهما في العمل لصالح "الموساد" داخل الأراضي التركية.

وأوضحت المصادر أن دريا قام بتجنيد كريم أوغلو، وهو تركي من أصل فلسطيني، بتوجيهات مباشرة من "الموساد"، حيث عملا على جمع معلومات عن شخصيات فلسطينية معارضة للكيان الصهيوني.

كما بيّنت التحقيقات أن المشتبه بهما حاولا بيع قطع طائرات مسيّرة إلى المهندس التونسي محمد الزواري في تونس عام 2016، قبل اغتياله، ضمن تواصل تجاري جرى باستخدام مواد وفّرها "الموساد".



