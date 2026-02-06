كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

15 شعبان 2026
المقال التالي العجز المالي لـ"أونروا" يتجاوز 200 مليون دولار

عربي ودولي

تركيا: اعتقال شخصين بتهمة التجسس لصالح
عربي ودولي

تركيا: اعتقال شخصين بتهمة التجسس لصالح "إسرائيل"

2026-02-06 14:54
75

كشفت قناة TRT التركية الرسمية، عن أن المخابرات التركية ألقت القبض على شخصين بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الصهيوني "الموساد" في عملية أمنية نُفذت بمدينة إسطنبول.

ونقلت القناة التركية عن مصادر أمنية اليوم الجمعة 06 شباط/فبراير 2026 قولها "إن الموقوفَين هما: تاجر رخام ويدعى محمد بوداق دريا، وشريكه وسيل كريم أوغلو، مشيرة إلى اعتقالهما بعد الاشتباه بتورطهما في العمل لصالح "الموساد" داخل الأراضي التركية.

وأوضحت المصادر أن دريا قام بتجنيد كريم أوغلو، وهو تركي من أصل فلسطيني، بتوجيهات مباشرة من "الموساد"، حيث عملا على جمع معلومات عن شخصيات فلسطينية معارضة للكيان الصهيوني.

كما بيّنت التحقيقات أن المشتبه بهما حاولا بيع قطع طائرات مسيّرة إلى المهندس التونسي محمد الزواري في تونس عام 2016، قبل اغتياله، ضمن تواصل تجاري جرى باستخدام مواد وفّرها "الموساد".
 

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني تركيا الموساد
إقرأ المزيد
المزيد
حشد مليوني في صنعاء نصرة للشعب الفلسطيني..
حشد مليوني في صنعاء نصرة للشعب الفلسطيني.. "ثابتون وجاهزون للجولة القادمة"
عربي ودولي منذ 13 دقيقة
أعداد ومهام العسكريين الأوروبيين في غرينلاند
أعداد ومهام العسكريين الأوروبيين في غرينلاند
عربي ودولي منذ 3 ساعات
العجز المالي لـ
العجز المالي لـ"أونروا" يتجاوز 200 مليون دولار
عربي ودولي منذ 3 ساعات
تركيا: اعتقال شخصين بتهمة التجسس لصالح
تركيا: اعتقال شخصين بتهمة التجسس لصالح "إسرائيل"
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
تركيا: اعتقال شخصين بتهمة التجسس لصالح
تركيا: اعتقال شخصين بتهمة التجسس لصالح "إسرائيل"
عربي ودولي منذ 3 ساعات
انتفاضة 6 شباط 1984 يوم قال الشعب اللبناني لا لـ
انتفاضة 6 شباط 1984 يوم قال الشعب اللبناني لا لـ "إسرائيل"
لبنان منذ 4 ساعات
تقرير
تقرير "إسرائيلي": تهريب الأسلحة إلى "إسرائيل" مستمر.. الأمر أشبه بالضغط على بالون
عين على العدو منذ 4 ساعات
استطلاع مقاعد استثنائي: هل يصبح بينيت
استطلاع مقاعد استثنائي: هل يصبح بينيت "زعيم" الحزب الأكبر في "الكنيست"؟
عين على العدو منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة